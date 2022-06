Fest Festival już w sierpniu 2022. Kto zagra i gdzie kupicie karnety?

Sezon festiwalowy w pełni i jeżeli jeszcze nie wiecie, co robić w sierpniu, to warto przyjrzeć się imprezie w chorzowskim Parku Śląskim. Już 10-13 sierpnia odbędzie się 3.edycja FEST Festivalu. Kto jest headlinerem i w jakiej cenie zakupicie karnety oraz bilety na to wydarzenie?

Fest Festival 2022: Data, line-up, ceny karnetów

Kto wystąpi na Fest Festiwal w Chorzowie? Fanów rockowego grania na pewno zainteresuje koncert Nothing But Thieves, który zagra 11 sierpnia. Na imprezie zobaczymy również duet Karaś/Rogucki, którzy pojawią się pierwszego dnia festiwalu. Natomiast 11 sierpnia wystąpi Igo z zespołu Clock Machine. Wielbiciele polskiej alternatywy na pewno skuszą się na koncerty zespołów Bokka czy Coals.

Line-up Fest Festival 2022: Kto zagra w Parku Śląski

Fest Festival 2022: Line-up 10 sierpnia

Slowthai

Jon Hopkins

Yung Lean

MK

Sarapata

Karaś/Rogucki

Woodkin

Mikromusic

Julia Wieniawa

Claptone

Rusina

Kinny Zimmer

Chillwagon

Golan

Fest Festival 2022: Line-up 11 sierpnia

Nothing But Thievers

Igo

Rufus du Sol

Vitalic

Bitamina

Quebonafide

Jamala

Jimek & Goście

Charlotte de Witte

Shy FX

Kaśka Sochacka

Young Leosia

1988 Ruleta Live

FKJ

Mulimba

Mr. Polska

Żabson

Alfa Mist

Kukon

Fest Festival 2022: Line-up 12 sierpnia

The Chainsmokers

Rudimental

Fisher

Syml

Masked Wolf

Coals

Gus (Depperton)

Sokół

Ashnikko

Bajm

Armand Von Helden

James Arthur

Smolasty

Pete & Bas

Natalia Nykiel

Margaret

Elderbrook

Nervo

Catz'N'Dogz

Fest Festival 2022: Line-up 13 sierpnia

Stromae

Sanah

Caribou

Chloe Moriondo

Jungle

OIO

BBNO$

Kizo

Scooter

Son Lux

Duke Dumont

Imanbek

Lanek

Piotr Zioło

JXDN

Kaliber 44

Jacuś

Bovska

Bokka

Fest Festival 2022: Gdzie kupisz karnety i bilety na festiwal?

Jeżeli chcecie się wybrać na Fest Festival to jeszcze możecie zakupić bilety na oficjalnej stronie imprezy - festfestival.pl. Ceny karnetów i biletów obowiązują do 14 lipca 2022 lub wyczerpania zapasów.