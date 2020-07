Fish, były wokalista Marillion nie zagra w Polsce w 2020. Co z biletami?

Fish doskonale znany jest w Polsce zarówno z występów z Marillion, jak i ze swojej solowej działalności. To właśnie z Marillion nagrał takie kultowe już dla rocka progresywnego albumy, jak "Script For A Jester’s Tear", "Fugazi", "Misplaced Childhood" czy też "Clutching at Straws".

Fish odwołał trasę w 2020. Co z biletami?

Fish, jeden z najbardziej charyzmatycznych wokalistów neoprogresywnego rocka, powróci do Polski w 2021 roku, promując swój nadchodzący album "Weltschmerz", a także grając utwory ze swojej pierwszej solowej płyty, "Vigil In a Wilderness Of Mirrors".

Organizator koncertów we Wrocławiu i Warszawie poinformował, że oba koncerty odbędą się w nowym terminie, a bilety na wydarzenie zachowają swoją ważność.

Pozostałe koncerty Fisha również odbędą się w 2021. Pełna rozpiska nowych terminów prezentuje się następująco:

13.11.2021 - Gdańsk, Stary Maneż

14.10.2021 - Wrocław, A2

15.10.2021 - Łódź, Wytwórnia

17.10.2021 - Bydgoszcz, Hala Artego

18.10.2021 - Kraków, Studio

19.10.2021 - Warszawa, Progresja

Ostatnia płyta w karierze Fisha

Artysta zapowiada nową płytę. Najnowszy studyjny album "Weltschmerz" ma być wyjątkowy na każdym poziomie, o czym będzie można się przekonać podczas koncertów.

" Mam nadzieję, że czekanie będzie tego warte. Zawsze mówiłem, że nie chcę wydawać albumu tylko dla samego faktu, ale chcę wydać płytę, kiedy jest gotowa i kiedy jestem przekonany, że to najlepszy materiał, na jaki mnie stać. To moja ostatnia płyta i chcę, aby była moim najlepszym solowym projektem. "

- komentuje muzyk.

Album będzie ostatnim rozdziałem w muzycznej karierze artysty.

