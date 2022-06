Flogging Molly na dwóch koncertach w Polsce w 2022 roku [DATY, MIEJSCA, BILETY]

Fani Flogging Molly bardzo długo czekali na te koncerty. Z powodu pandemii grupa przekładała swoją trasę dwukrotnie. Zespół wystąpi w 2022 roku na dwóch koncertach w Polsce. Muzycy zagrają w Warszawie oraz Krakowie.

Flogging Molly zagra niebawem dwa koncerty w Polsce

Flogging Molly to irlandzko-amerykański zespół grający celtic punk rock. Grupa powstała w Los Angeles w 1997 roku z inicjatywy Dave’a Kinga, irlandzkiego imigranta oraz amerykańskiej skrzypaczki Bridget Regan.



Nazwa zespołu pochodzi od Molly Malone's - irlandzkiego pubu znajdującego się w Los Angeles.

Graliśmy tam w każdą poniedziałkową noc i czuliśmy się tak, jakbyśmy mieli zanudzić jego bywalców na śmierć (ang. flog to death), dlatego nazwaliśmy zespół Flogging Molly.

- wspomina Dave.



Zespół ma na koncie 6 albumów studyjnych, a ostatni z nich zatytułowany, "Life is Good’" ukazał się w 2017 roku. Inspiracją grupy są tacy artyści jak m.in The Pogues, The Dubliners, The Clash, Sex Pistols oraz Johnny Cash.



Flogging Molly w Polsce w 2022 roku

Mistrzowie celtyckiego punk-rocka wystąpią na dwóch koncertach: w Krakowie oraz w Warszawie.

Warszawa - 18.07.2022, Proxima | przeniesiony z 19.07.2021

Kraków - 19.07.2022, Kwadrat | przeniesiony z 20.07.2021

Wszystkie bilety zakupione na poprzednie terminy zachowują swoją ważność. Bilety można kupić na LiveNation.pl i Ticketmaster.pl