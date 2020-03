Francuscy metalowcy na Pol'and'Rock 2020!

Jeśli pandemia koronawirusa w Polsce skończy się do lata, publiczność spragniona muzyki na żywo spotka się po raz 26. w Kostrzynie nad Odrą. Najpiękniejszy Festiwal Świata został zaplanowany na dni od 30 lipca do 1 sierpnia 2020 roku. Aktualnie organizatorzy deklarują, że śledzą doniesienia ze świata oraz respektują zalecenia władz, jednak jest za wcześnie, aby móc jednoznacznie stwierdzić czy impreza się odbędzie. Dlatego jak w każdy poniedziałek, Jurek Owsiak z nadzieją na lepsze jutro zdradza podczas audycji Zaraz Będzie Ciemno na antenie Antyradia, kogo zobaczymy wkrótce na festiwalowych scenach.

Rise of the Northstar na Pol'and'Rock Festival 2020

Kolejna gwiazda, która pojawi się na tegorocznym Pol'and'Rock Festivalu to metalowcy z Rise of the Northstar. Kapela Rise of the Northstar (znana też jako ROTNS) powstała w Paryżu w 2008 roku, jednak inspiracje dla swojej twórczości muzycy czerpią z bogatej japońskiej popkultury. Zespól bezkonkurencyjnie łączy ze sobą ciężki metal, rap, hardcorowy punk z elementami zaczerpniętymi z mangi, czyli niezwykle popularnych komiksów i opowieści ilustrowanych pochodzących z Japonii. Nazwa kapeli pochodzi z mangi Fist of the Northstar, a estetyka zespołu zaczerpnięta jest z ruchliwych ulic zatłoczonego Tokio.

Aktualnie kapela koncertuje w nowej stylizacji, a niektórzy z muzyków ukrywają twarze maskami. Ten wizerunek doskonale pasuje do atmosfery postapokaliptycznego Tokio, który towarzyszy kapeli na scenie i poza nią.

Pol'and'Rock Festival 2020: Line-up

Do tej pory w składzie Pol'and'Rocka 2020 znaleźli się następujący wykonawcy:

Clutch

Rise of the Northstar

Dirty Shirt

Saint City Orchestra

Death Angel

Black River

Jinjer

Pidżama Porno

Organek

Tagada Jones

While She Sleeps

Dropkick Murphys

King Gizzard and The Lizard Wizard

Static-X

The Exploited

