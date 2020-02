Gaba Kulka, świętowała w Krakowie 10 rocznicę wydania albumu "Hat, Rabbit". Zobacz zdjęcia z wyjątkowego koncertu!

Pierwszy album Gaby Kulki, zatytułowany "Out", ukazał się w 2006 roku, jednak liczne wyróżnienia i nagrody, w tym Złota Płyta, nominację do Paszportów „Polityki" i Fryderyk w kategorii Wokalistka Roku posypały się dopiero gdy światło dzienne ujrzała płyta "Hat, Rabbit".

Płyta "Hat, Rabbit" pokryła się złotem, posypały się nominacje i nagrody. 18 lutego 2020 roku w Krakowskim Teatrze Variété artystka świętowała dziesięciolecie swojego przełomowego wydawnictwa.

– wspomina Gaba Kulka chwile po premierze "Hat, Rabbit".

Piosenkarka i pianistka łączy w swojej twórczości inspiracje jazzem, folkiem, gigantami piosenki lat 70. i krzykliwymi latami 80.

Ta płyta ważna, bo było to nasze pierwsze wspólne nagranie z ówczesnym zespołem, z którym do dziś mam masę miłych wspomnień. "Hat, Rabbit" był także początkiem współpracy z Mystic Production, co - jak mi się wydaje - zapoczątkowało moją obecność w wielu domach na wielu odtwarzaczach "