Ghost zagra na polskim festiwalu. W jakiej cenie kupicie bilety?

Oto pierwszy z trzech headlinerów przyszłorocznej edycji Mystic Festival. Impreza odbędzie się w Gdańsku, od 7 do 10 czerwca 2023. Kogo zobaczymy na festiwalu?

Mystic Festival z pierwszym headlinerem

Maski opadły! Pierwszym headlinerem imprezy jest Ghost. Papa Emeritus w czerwcu nawiedzi gdańską Stocznię, by dać niezapomniany show na Mystic Festival. Szwedzka grupa została zesłana na świat w połowie pierwszej dekady XXI wieku i od debiutanckiej płyty "Opus Eponymous" po najnowszą, póki co, "Impera" zasypuje nas mrocznymi przebojami, zmusza do makabrycznego tańca. Ghost pojawił się, by przywrócić hard rock i heavy metal największym scenom.

Udział w festiwalu potwierdzili również Phil Campbell and the Bastard Sons (z setem Motörhead), Moonspell, Perturbator, Sleep Token, Unleashed i Soen.

Mystic Festival 2023. Gdzie kupisz bilety?

Mystic Festival 2023 odbędzie się 7-10 czerwca w Gdańsku, na znanym już wam terenie Stoczni.

Obecnie w sprzedaży: