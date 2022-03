God Is An Astronaut na dwóch koncertach w Polsce [DATY, MIEJSCA, BILETY]

God Is An Astronaut wraca do naszego kraju na dwa wyjątkowe koncerty. Sprawdźcie szczegóły wydarzeń!

Świetnie znana polskim fanom grupa God Is An Astronaut rusza ponownie w trasę! Okazja jest wyjątkowa, bowiem Irlandczycy świętują 15-te urodziny swojego drugiego, jakże przełomowego w karierze albumu "All Is Violent, All Is Bright".

God Is An Astronaut zagra dwa koncerty w Polsce

Od czasu powstania projektu blisko 18 lat temu, uważania są za jedną z najważniejszych grup instrumentalnych na scenie post-rockowej. To wszystko dzięki oryginalnemu połączeniu intensywnej, rockowej zadziorności, eterycznych i emocjonalnych pejzaży dźwiękowych i budzącej podziw dynamiki z lekką dozą elektroniki.

Koncert, który odbędzie się 9 kwietnia 2022 w poznańskim klubie Tama, będzie miał wyjątkową oprawę, a setlista oparta będzie w głównej mierze na utworach z krążka "All Is Violent, All Is Bright". Jednak nie zabraknie także innych hitów z blisko 18-letniej, bogatej kariery braci Kinsella. Nie inaczej będzie 10 kwietnia 2022 w stołecznym klubie Niebo.

Grupa God Is An Astronaut wstąpi odpowiednio

9.04.2022 w Poznaniu

10.04.2022 w Warszawie

Bilety w cenie 75-90 PLN można kupić za pośrednictwem strony wwww.winiarybookings.pl oraz w Going, Empik Bilety, Biletomat, Eventim i Ebilet.pl

Dzięki swojemu wyjątkowemu stylowi i konsekwencji w twórczości muzycy God Is An Astronaut zaskarbili sobie serca fanów na całym świecie, co najlepiej pokazują wypełnione po brzegi sale koncertowe.

Zobacz również: Amenra zagra w Polsce. Zespół przyjedzie na jedyny koncert w 2022 roku [DATA, MIEJSCE, BILETY]