Grupa Guns N' Roses ogłosiła nowe daty europejskich koncertów. Na liście nie ma Polski

Pandemia koronawirusa zaskoczyła wszystkich i wpłynęła niemalże na każdą dziedzinę gospodarki na całym świecie. W związku z wprowadzonymi kilka miesięcy temu obostrzeniami bardzo ucierpiała branża muzyczna. Pracę na długie tygodnie stracili nie tylko muzycy, ale i właściciele klubów, technicy, menadżerowie czy agencje koncertowe. Niemal wszystkie duże wydarzenia kulturalne musiały zostać odwołane lub przełożone.

Guns N' Roses z nowymi datami koncertów

Podobnie stało się z występem Guns N' Roses w Polsce. Koncert miał odbyć się 17 czerwca 2020 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie. Była to jedna z imprez wśród 13 koncertów stadionowych i festiwali zaplanowanych w Europie przez zespół. Niestety z wiadomych przyczyn Slash i spółka nie dotarli do naszej stolicy.

Od jakiegoś czasu w sieci zaczynają pojawiać się nowe daty odwołanych koncertów planowanych na 2020 rok. Również Guns N' Roses podzieliło się swoim przyszłorocznym kalendarzem. Grupa najpierw opublikowała swój plan koncertowy, który będzie realizowała w Ameryce, jednak przyszedł też czas na Europę.

Muzycy opublikowali oficjalne oświadczenie, w którym pojawiły się nowe daty europejskich koncertów. Znajdziemy wśród nich imprezy w Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Szwecji czy w Niemczech. Niestety na liście zabrakło Polski.

Muzycy podkreślili, że dołożyli wszelkich starań, aby zagrać we wszystkich obiecanych wcześniej miejscach. Jednak dostępność pomieszczeń oraz terminów była ograniczona i niektóre koncerty trzeba było odwołać. Wszystko wskazuje na to, że do odwołanych koncertów zalicza się także występ w Warszawie. Póki co organizatorzy polskiego koncertu Gunsów nie wydali oficjalnego oświadczenia w sprawie.