Grupa Hollywood Vampires odwołała europejską trasę koncertową. Co z występem zespołu w Polsce?

Trudny czas dla branży muzycznej trwa. Od przeszło roku niemal na całym świecie przestały odbywać się regularne koncerty. Imprezy masowe, jeśli już mają miejsce, są objęte surowymi obostrzeniami. Artyści z nadzieją na lepsze jutro przekładają trasy z miesiąca na miesiąc, jednak są też takie występy, które trzeba było całkowicie odwołać.

Hollywood Vampires odwołuje europejską trasę koncertową

Zalicza się do nich europejska trasa supergrupy Hollywood Vampires. Muzycy poinformowali fanów o zmianie planów za pośrednictwem Facebooka:

Z poczuciem ogromnego rozczarowania ogłaszamy, że Hollywood Vampires musi odwołać naszą przełożoną wcześniej trasę koncertową po Europie. Przez ten cały czas staraliśmy się doprowadzić koncerty do skutku, ale niestety ze względu na niepewność dotyczącą podróżowania podczas pandemii COVID-19 jest to niemożliwe. Zwroty kosztów za bilety będą realizowane za pośrednictwem punktów zakupu. Dziękujemy za zrozumienie, wrócimy do Was, gdy sytuacja na świecie się unormuje!

Hollywood Vampires w Polsce. Co z występem zespołu?

Grupa Hollywood Vampires w ramach planowanej trasy koncertowej po Europie miała zagrać także w Polsce. Muzyków zapowiedziano jako gwiazdy 14. Festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotty. Niestety również ten koncert nie dojdzie do skutku.

Jeśli zakupiliście już bilet na wydarzenie, skontaktujcie się z punktem sprzedaży wejściówek w sprawie zwrotu pieniędzy.

Hollywood Vampires tworzą gwiazdy takie jak Johnny Depp, Alice Cooper i Joe Perry. Zespół powstał w 2015 roku, a jego nazwa nawiązuje do rozrywkowego towarzystwa, w którym obracał się Alice Cooper w latach 70. Należeli do niego m.in. John Lennon i Ringo Starr z The Beatles czy Keith Moon z The Who. Grupa ma w swoim dorobku dwa bardzo dobrze przyjęte albumy - "Hollywood Vampires" i "Rise".