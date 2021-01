Grupa Slaves zagra w Polsce w 2021 roku! Głównej gwieździe będą towarzyszyć dwa supporty

Amerykanie z zespołu Slaves już jesienią tego roku przyjadą do Europy na trasę promującą swoje ostatnie wydawnictwo "To Better Days”. W podróży przez Stary Kontynent nie zabraknie polskich przystanków.

Slaves w Polsce w 2021 roku

2020 rok nauczył nas, że najpewniejsze plany, które układamy sobie w głowie od długiego czasu, mogą z dnia na dzień wziąć w łeb. Pandemia koronawirusa uniemożliwiła muzykom koncertowanie, a fanom grania na żywo skakanie pod sceną bez ograniczeń. Chociaż sytuacja epidemiologiczna na świecie nadal nie jest stabilna, zespoły przygotowują się na koncerty i zapowiadają występy na 2021 rok.

Wśród nich znalazła się grupa Slaves, która zapowiedziała dwa koncerty w Polsce. Muzycy pojawią się 9 listopada 2021 roku w warszawskim klubie Pogłos oraz 10 listopada w Poznaniu w klubie Pod Minogą. W roli supportów na scenie zobaczymy Acres oraz Siamese.

Slaves zagra w Polsce. Bilety

Przedsprzedaż biletów na koncerty rozpocznie się 27 stycznia 2021 roku o godzinie 11:00. Wejściówki można nabyć za pośrednictwem stron Going, Biletomat.pl, Empik bilety, ebilet.pl, Eventim Polska czy Media Markt.

Jak ostrzegają organizatorzy wydarzenia: