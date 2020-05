Guns N' Roses nie zagra w Polsce. Muzycy odwołali trasę koncertową

Według statystyk aktualizowanych przez Światową Organizację Zdrowia, na COVID-19 zachorowało na świecie już około 4 milionów 177 tysięcy osób. Niemal 1,5 miliona z zakażonych koronawirusem udało się wyleczyć, niestety prawie 300 tysięcy zarażonych zmarło. Choroba obiegła cały świat i sprawiła, że władze niemal wszystkich krajów zaczęły wprowadzać restrykcje, które mają na celu zatrzymanie wzrostu chorych. Wśród podstawowych ograniczeń, których przestrzegania wymagają rządzący jest zakaz zgromadzeń.

Guns N Roses w Polsce. Koncert się nie odbędzie

W związku z tym od długich tygodni na całym świecie zakazano imprez masowych, a niemal w każdym kraju jakichkolwiek spotkań w grupach nawet kilkuosobowych. Nowa rzeczywistość zamroziła branżę koncertową. Kolejni artyści odwołują swoje trasy, ponieważ sytuacja na świecie się nie poprawia.

W Polsce nie odbędzie się żaden festiwal letni planowany na 2020 rok. Swoje koncerty anulowały najbardziej oczekiwane przez Polaków gwiazdy metalu - Iron Maiden i Rammstein. Właśnie padła informacja o kolejnym ważnym koncercie, który się nie odbędzie.

Guns N' Roses nie zagra koncertu w Polsce. Muzycy mieli wystąpić w Polsce 17 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie. Niestety zespół ogłosił, że cała europejska trasa Not in This Lifetime nie może dojść do skutku. Koncerty miało rozpocząć wydarzenie w Lizbonie zaplanowane na 20 maja. Występ wieńczący tournee zaplanowano w Dublinie.

Grupa Guns N' Roses przekazała smutne wieści fanom:

" Niestety nasza nadchodząca europejska trasa koncertowa się nie odbędzie. Codziennie wszystko się zmienia i chcemy chronić zarówno naszych fanów, jak i zespół i członków załogi. Pracujemy ciężko z naszymi promotorami, właścicielami obiektów i miastami/krajami, z którymi negocjujemy nowe terminy występów. Dziękujemy za cierpliwość. Przejdziemy przez to razem, czekamy na spotkanie z wami wszystkimi, które nastąpi wkrótce... "

Odwołana trasa to zaledwie fragment tourne Not in This lifetime, które rozpoczęło się 4 lata temu. Według danych Billboard Boxscore, koncerty to 3 najbardziej kasowa trasa w historii.