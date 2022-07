Gwiazda odwołała swój występ na Off Festival. Organizatorzy znaleźli rockowe zastępstwo

Sprawdźcie szczegóły dotyczące Off Festivalu.

Off Festival wystartuje już 5 sierpnia i w Katowicach zobaczymy m.in. Iggy'ego Popa, Metronomy, Molchat Doma, czy Dry Cleaning. Niecały miesiąc przed rozpoczęciem festiwalu okazało się, że jedna z gwiazd odwołała swój występ. Organizatorzy szybko jednak znaleźli zastępstwo.

Organizatorzy Off Festival poinformowali, że na imprezie nie zagra niestety Rina Sawayama. Urodzona w Japonii, wychowana w Londynie wokalistka, kompozytorka wydała rok temu swój debiutancki album, który otrzymał nagrodę Mercury Prize. Artystka w jednej piosence mieści słodki r'n'b, wściekły nu metal i transowy electropop. Jej cover Metalliki pojawił się na krążku "The Metallica Blacklist", a do nowej wersji singla "Chosen Family" dograł się Elton John.

Kto pojawi się zamiast Sawayamy? Na Off Festival zobaczymy angielski zespół Ride, który zagra debiutancką płytę "Nowhere". Organizatorzy napisali o tym albumie:

Muzyka też nie zna granic, wymyka się ułomnym słowom, bo jak tu opisać arcydzieło, płytę, która pomogła zdefiniować shoegaze i dalej, stworzyć fundament pod rockowe odrodzenie XXI wieku i współczesne postrockowe poszukiwania.

Wcześniej ogłoszono, że na Off Festival wystąpią: Iggy Pop, Central Cee, Metronomy, Mura Masa, Bedoes, Bikini Kill, Ghetts, DIIV, ROMY, Papa Dance gra „Poniżej krytyki”, Alyona Alyona, Kacperczyk, Pi'erre Bourne, Altın Gün, Molchat Doma, Dry Cleaning, WaluśKraksaKryzys gra „MiłyMłodyCzłowiek”, Q, Prospa, DJ Seinfeld presents Mirrors: Live, Erika de Casier, Myd (LIVE BAND), Lordofon, Natalie Bergman, Arooj Aftab, Amenra, Jakub Skorupa, Makaya McCraven, Yard Act, Shygirl, Frank Leen, Sofia Kourtesis, Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, Ela Minus, Ćpaj Stajl, asthma, Mdou Moctar, The Armed, Jaubi, Crows, Squid, Lex Amor, Duchy, Gruzja, Midsommar i inni…



Dodatkowo 4 sierpnia odbędzie się pięć koncertów w pięciu miejscach w Katowicach w ramach OFF Before Czujesz Klimat?. Wystąpią: Eddie Chacon, Jerry & The Pelican System, Alabaster dePlume, Half Waif, Julek Ploski, Pink Siifu & Negro 6’, Jerzyk Krzyżyk, MIKE, nath.