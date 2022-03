Gwiazdy światowego formatu dołączyły do składu Castle Party 2022. Kto zagra na festiwalu?

Castle Party 2022 odbędzie się w dniach 7-10 lipca 2022. Organizatorzy ogłosili kolejnych wykonawców, m.in. Lacuna Coil, Sex Gang Children i Me And That Man.

Castle Party 2022. Gwiazdy światowego formatu dołączyły do składu festiwalu

Castle Party to największy gotycki festiwal w Europie Środkowo-Wschodniej, który od trzech dekad przyciąga fanów alternatywnej muzyki z całego świata. Do zamku w Bolkowie co roku przyjeżdżają goci nie tylko z Polski, ale również z Czech, Niemiec, Rosji, Anglii, Francji czy Australii.

Kolejna edycja Castle Party odbędzie się w dniach 7-10 lipca 2022. Poznaliśmy również kolejnych artystów, których zobaczymy na festiwalu w Bolkowie.

Dziś mamy dla Was informację, na którą od dawna czekacie z niecierpliwością - aktualizację lineupu!

- czytamy w komunikacie.

Do składu tegorocznej edycji festiwalu dołączają:

Lacuna Coil

Sex Gang Children

Me And That Man

Dool

Bokka

Aesthetic Perfection

Ordo Rosarius Equilibrio

XIII Stoleti

Miguel And The Living Dead

By The Spirits

Egoist

Łysa Góra

Bedless Bones

The Fright

Sweet Ermengarde

Word, Interrupted

Lady Extasy

Nemuer

Wcześniej ogłoszono:

Blutengel

Dom Zły

Düsseldorf

Electro Fear

Hocico

Kælan Mikla

Massive Ego

Mord’A’Stigmata

New Model Army

Nosferatu

Nytt Land

Opowieść

Projekt Chanel (Reunion show)

Psyclon Nine

Runika

Screaming Dead

She Past Away

Ale to nie wszystko! W najbliższych tygodniach ogłosimy jeszcze kilka zespołów (w tym dwóch headlinerów), które zamknął tegoroczny lineup

- piszą organizatorzy.

Festiwal zyskał również nowe logo i imponujący festiwalowy plakat.

Za fantastyczny obraz będący tłem tegorocznego plakatu jest odpowiedzialny Łukasz Pach, grafik i muzyk, którego prace możecie znać, chociażby z projektu zeszłorocznej koszulki festiwalowej ze wzorem doktora plagi.

- napisali organizatorzy Castle Party.

Autorem logo jest legendarny Lord Logotypów - Christopher Szpajdl. Artysta podczas festiwalu zapowiedział specjalną wystawę, która będzie mieć miejsce w odnowionym budynku byłego kościoła ewangelickiego.

Castle Party 2022. Data, miejsce, bilety

Tegoroczna edycja Castle Party odbędzie się w dniach 7-10 lipca 2022. Karnety w cenie 390 PLN możecie kupić na stronie castleparty.com w zakładce "bilety".