Gwiazdy światowego formatu dołączyły do składu Summer Dying Loud 2022. Wśród nich Napalm Death, Asphyx i Master

Summer Dying Loud powraca. Już dzisiaj zarezerwujcie sobie czas w dniach 8-9-10 września 2022. Bilety już w sprzedaży.

Summer Dying Loud 2022. Kto zagra

Potwierdzonymi zespołami, które wystąpią podczas Summer Dying Loud 2022 są: Napalm Death, Asphyx, Tiamat, Ragehammer, Tides From Nebula, Fleshworld, Dom Zły, Deszcz, Year Of The Cobra, Night Demon. Oczywiście na tym nie koniec niespodzianek. Kolejne ogłoszenia wkrótce.

Jak zawsze w przypadku Summer Dying Loud możecie liczyć na różnorodny skład! Przez scenę festiwalu Summer Dying Loud przewinie się kilkadziesiąt zespołów. Przy uznanych muzycznych markach zobaczymy również zespoły nieoczywiste, a niektóre z nich pojawią się w Polsce po raz pierwszy.

Rozpiska na poszczególne dni prezentuje się obecnie następująco:

Czwartek, 8 września: Asphyx, Napalm Death, + 8 zespołów TBA

Piątek, 9 września: Only Sons, Deszcz, Ragehammer, Fleshworld, Night Demon, Enslaved, Tiamat, Tides From Nebula, + 2 zespoły TBA

Sobota, 10 września: Master+ 9 zespołów TBA

Festiwal odbędzie się w dniach od 8 do 10 września na terenie "Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji" w Aleksandrowie Łódzkim.

Bilety jednodniowe, bilety na pole namiotowe i parkingi można kupić za pośrednictwem strony eBilet.

Karnety na "Summer Dying Loud 2022" nabyć można za cenę 159 zł, bilety jednodniowe kosztować będą 89 zł. Koszt pola namiotowego to 20 zł.