Hämatom przyjedzie do Polski. Grupa będzie promować nowy album [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Muzykę zespołu Hämatom zalicza się do gatunku "Neue Deutsche Härte", który łączy w sobie elementy metalu alternatywnego, groove metalu, a także muzyki elektronicznej czy techno.

Hämatom przyjedzie do Polski

Podczas swojej niespełna dwudziestoletniej działalności muzycy dorobili się bogatej dyskografii, której najnowszym elementem jest album "Die Liebe Ist Tot". Grupa wielokrotnie grała na Wacekn Ope Air, gdzie wzbudzała wielki entuzjazm fanów.

Hämatom słynie z energicznych koncertów na żywo i niezwykłych występów scenicznych.

Na koncert Hämatom zapraszamy już 10 listopada 2022 roku do krakowskiego klubu Kwadrat. Gościem specjalnym podczas tej trasy będzie grupa Equilibrium, a w roli supportu wystąpi The O'Reillys and the Paddyhats.

Bilety na koncert będą dostępne w sprzedaży już od środy - 23 marca (14:00), na: Knock Out Music Store (druki kolekcjonerskie). I pula jest ściśle ograniczona.

