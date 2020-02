Hammerfall, Battle Beast i Serious Black w Polsce. Zobacz zdjęcia z Krakowa!

Power metalowy zespół Hammerfall z końcem stycznia wyruszył w europejską trasę koncertową, promującą ich najnowszy album "Dominion”. Formacja pojawiła się w Warszawie oraz Krakowie. W roli supportu zagrał Battle Beast oraz Serious Black.

Hammerfall w Krakowie

Grupa po raz kolejny przyjechała do Krakowa, ale w przeciwieństwie do ostatniej wizyty grupy w stolicy małopolski organizatorzy stanęli na wysokości zadania i zadbali o doskonałą produkcję koncertu. Krakowski koncert był również wyjątkowy pod innym względem: Joacim Cans obchodził na nim swoje 50. urodziny.

Założony w 1993 roku w szwedzkim Göteborg przez Oscara Dronjaka, Hammerfall jest jednym z czołowych zespołów, które w latach 90. doprowadziły do odrodzenia się metalu w Europie i od tego czasu uznawany jest za jedną z najlepszych power metalowych marek.

Grupa Hammerfall promuje swój ostatni album "Dominion", który jest jedenastym krążkiem w dorobku grupy. Płyta ukazała się 16 sierpnia 2019 roku, a promował ją utwór "(We Make) Sweden Rock".

Klubowa europejska trasa koncertowa rozpoczęła się 30 stycznia 2020 i potrwa do 23 lutego.

Battle Beast w Krakowie

Koncerty Battle Beast relacjonowaliśmy dla Was wielokrotnie.

Więc tym razem również z ogromną przyjemnością pokazujemy Wam zdjęcia Noory Louhimo i spółki.

Serious Black w Krakowie

Serious Black debiutował zaledwie w 2015 roku. Niech Was to jednak nie zwiedzie, bo skład złożony jest z ex muzyków takich legend jak Helloween, Blind Guardian, Tad Morose.

