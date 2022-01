Harry Styles ogłosił nowe terminy trasy koncertowej. Kiedy koncert w Polsce?

Harry Styles już wkrótce zagra w Polsce. Jego trasa koncertowa zawita do 32 miast. Do dotychczasowych terminów dołączyły 3 zupełnie nowe czerwcowe daty.



Harry Styles ogłosił nowe terminy trasy koncertowej

Goście specjalni to: Mitski podczas trasy w Wielkiej Brytanii, Arlo Parks w Dublinie, Wolf Alice na wybranych europejskich koncertach i Koffee na wszystkich koncertach w Ameryce Łacińskiej.

Harry Styles to idol wielu nastolatek, który swoją karierę rozpoczął w talent show X Factor, gdzie też powstał boysband One Direction. Zespół odniósł wielki komercyjny sukces, a fanki mdlały na koncertach i jeździły za swoimi bożyszczami w długie trasy koncertowe. One Direction zawiesił w 2015 roku swoją działalność i muzycy postanowili skupić się na solowych karierach.

Harry jest znany jako artysta dający niesamowite występy na żywo. Jego koncerty w ramach trasy "Love On Tour" planowane na 2020 rok zostały przełożone z powodu pandemii i ostatecznie rozpoczęły się we wrześniu 2021 roku w Las Vegas. Pod koniec zeszłego roku Harry zagrał ponad 40 koncertów w całych Stanach Zjednoczonych, zdobywając uznanie zarówno fanów, jak i krytyków.

Harry Styles. Kiedy koncert w Polsce?

Przekładany koncert odbędzie się 18 lipca 2022 w TAURON Arenie Kraków (pierwotnie koncert w naszym kraju był zaplanowany na 25 lutego 2021). Wszytskie bilety zachowują ważność!

Harry Styles już oficjalnie dołączył do gwiazd filmów Marvela. Jego postać z "Eternals" otrzymała własny plakat.