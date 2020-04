Piosenkarka Taylor Swift poinformowała swoich fanów, że niestety jest zmuszona odwołać wszystkie koncerty zaplanowane na 2020 roku. Taka decyzja jest spowodowana pandemią koronawirusa. Wokalistka miałą wystąpić 3 lipca 2020 na Open'er Festival 2020.

Headliner Open'er Festival 2020 odwołał wszystkie koncerty zaplanowane na 2020 rok

Taylor Swift podzieliła się wpisem ze swoimi fanami wyznając, że zdrowie jej wielbicieli jest najważniejsze. Dlatego też jest zmuszona, by odwołać zaplanowane na 2020 rok koncerty w Europie, USA i Brazylii:

" Organizacje zdrowotne i rządy wielu krajów wprowadzają ograniczenia dotyczące imprez masowych do odwołania. Wiele imprez na świecie zostało już odwołanych. Zważając na zalecenia specjalistów, by dbać o bezpieczeństwo fanów i zapobiedz rozprzestrzenianiu się COVID-19 podjęto decyzję o odwołaniu wszystkich koncertów Taylor Swift w tym roku. "

Czy to dobra decyzja, by odwołać koncerty Taylor Swift? Tak Nie Nie mam zdania

Zobacz także: Ponad rok bez żadnych koncertów i festiwali. Ekspert WHO proponuje przygotować się na najgorsze

Przeczytajcie całe oświadczenie w tej sprawie:

Wokalistka wydała nowy album "Lover" w 2019 roku i jest to siódmy krążek w dyskografii Taylor Swift. Album promują single "Me!", "You Need To Calm Dawn" oraz tytułowy. Najnowszy album w dniu premiery przekroczył 2 mln streamów. Pobił także rekord sprzedaży w USA w 24 godziny po premierze.

Zobacz także: Opener Festival dojdzie do skutku? Mamy oświadczenie organizatorów