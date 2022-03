11 marca w warszawskiej Progresji odbędzie się specjalny koncert charytatywny na rzecz Ukrainy. Na scenie klubu zagrają: Anja Orthodox i jej Closterkeller, Proletaryat oraz - po raz pierwszy z koncertem akustycznym w stolicy - Hunter. Ponadto wystąpią dla Was laureaci "Jarocińskich Rytmów Młodych" - Decadent Fun Club.

Koncert otworzy Aterra. Zespół zaangażował się w pomoc naszym sąsiadom do tego stopnia, że postanowił zainicjować zbiórkę darów rzeczowych, która odbędzie się w trakcie koncertu przy wejściu do klubu.

Hunter, Closterkeller i Proletaryat zagrają dla Ukrainy. Kiedy i gdzie odbędzie się charytatywny koncert?

Żaden z występujących artystów oraz agencja Black Silesia Productions nie pobiorą za piątkowy koncert wynagrodzenia - całość dochodu z koncertu będzie przelana Fundacji Open Dialogue Foundation / Fundacja Otwarty Dialog, która prowadzi nie tylko pomoc humanitarną, ale i dostarcza specjalistyczny sprzęt i materiały medyczne prosto do Ukrainy (a nawet aktualnie prowadzi zbiórkę na samochód dla jednostki zwiadowczej Armii Ukraińskiej).

Bilety - cegiełki można zakupić na stronie goout.net (o budżecie decyduje osoba kupująca bilet). Przy wejściu na koncert będzie prowadzona zbiórka darów rzeczowych, które natychmiast zostaną przekazane do Mazowieckiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża.

Fot. materiały prasowe

Oto lista darów, które są aktualnie potrzebne:

ŻYWNOŚĆ DŁUGOTERMINOWA: konserwy, olej, cukier, makarony, mąka, kasza, ryż, herbata, kawa, słodycze, mleko UHT, warzywa/owoce w puszkach (np. fasola, groszek, kukurydza, ananas, brzoskwinia), przeciery pomidorowe w kartonach, suszone owoce, orzechy.

KOSMETYKI I CHEMIA: żele pod prysznic, szampony, mydła, szczoteczki i pasty do zębów, kremy ochronne, podpaski, pampersy dla dzieci, płyny do prania, płyny do mycia naczyń.

ŚRODKI OPATRUNKOWE: zwłaszcza na zranienia i oparzenia: koce termiczne, gazy jałowe, kompresy jałowe, opaski dziane, bandaże elastyczne, ampułki soli fizjologicznej, środki odkażające, rękawiczki jednorazowe, chusty opatrunkowe sterylne, opaski uciskowe, nożyczki do opatrunków. Zbieramy są także nowe koce i śpiwory, odzież nie jest potrzebna.