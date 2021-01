I Am Morbid, Grave i Gruesome na dwóch koncertach w Polsce [DATA, MIEJSCA, BILETY]

I Am Morbid istnieje od 2016 roku. Wtedy to byli członkowie Morbid Angel, David Vincent oraz Tim Yeung wraz z gitarzystami Billym Hudsonem (Transsiberian Orchestra, Circle II Circle) i Irą Blackiem (Metal Church,Lizzy Borden) postanowili wykonywać klasyczny repertuar Morbid Angel pod nowym szyldem.

I Am Morbid, Grave, Gruesome i Pyrexia w Polsce

Amerykańska formacja pod wodzą Davida Vincenta, byłego frontmana Morbid Angel, zagości w Polsce pod koniec września 2021. Grupa obchodzi w tym roku 30. rocznicę wydania drugiego w dyskografii Morbid Angel albumu zatytułowanego "Blessed Are The Sick". Z tej okazji zaplanowana została europejska trasa koncertowa.

W tym miejscu warto wspomnieć o skandalu, który miał miejsce podczas ostatniego występu grupy w Polsce. Ira Black został zatrzymany przez Policję pod bielskim klubem Rudeboy. Powód zatrzymania do tej pory pozostaje nieznany, ale sam gitarzysta zmierzał w tym czasie do... pobliskiego salonu piękności w celu wykonania manicure'u. Przesadnie dbający o swój wizerunek muzyk opuścił jakiś czas później szeregi grupy. Obecnie skład I Am Morbid uzupełniają Bill Hudson i Kelly McLauchlin.

Podczas koncertów zobaczymy również weteranów szwedzkiego death metalu Grave. Zespół nadal promują swój jedenasty album "Out of Respect for the Dead". Wystąpią również grupy Gruesome i Pyrexia.

I Am Morbid, Grave, Gruesome i Pyrexia: Daty, miejsca, bilety

Dwa polskie koncerty odbędą się odpowiednio 29 września 2021 roku w klubie "P23" w Katowicach oraz 30 września w klubie "Tama" w Poznaniu.

Ceny i miejsce zakupu biletów nie są jeszcze znane.

źródło: The Flaming Arts Agency

