I Prevail na koncercie w Polsce [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Zespół I Prevail powstał w Southfield w stanie Michigan w 2013 roku. Debiutancki album "Lifelines" jest zaliczany do najbardziej udanych debiutów wśród hard rockowych zespołów w ostatniej dekadzie. Promocja krążka obejmowała światową trasą koncertową, która jeszcze bardziej podbiła sprzedażowy sukces.

I Prevail na jednym koncercie w Polsce

Dla tych, którzy twierdzą, że muzyka rockowa jest wymierającym gatunkiem, I Prevail jest żywym dowodem na to, że jest zupełnie odwrotnie.

Założony w 2013 roku w Southfield w stanie Michigan zespół I Prevail przyciąga różnorodnych odbiorców, a ich występy na żywo są świadectwem ich popularności.

Ich agresywne riffy i mocne refreny stały się synonimem nowoczesnego rocka. Debiutancki album "Lifelines" był jednym z najbardziej udanych debiutów wśród hard rockowych zespołów w ostatniej dekadzie, zarówno pod względem sprzedaży, jak i ilości streamów.

Promocja plyty zaowocowała światową trasą koncertową, po której znacznie wzrosła sprzedaż albumu do prawie 600 000 egzemplarzy.

I Prevail pokonał wszystkie przeciwności losu, które stanęły na ich drodze - m.in. chorobę wokalisty, która prawie doprowadziła do zakończenia jego kariery muzycznej. Choroba i wszystkie związane z nią emocje zaowocowały powstaniem drugiego albumu zatytułowanego "Trauma’".

Album to eklektyczna mieszanka stylów muzycznych, która opowiada skomplikowaną historię o tym, przez co zespół przeszedł, by znaleźć się w miejscu, w którym są dzisiaj. Mimo stale rosnącego sukcesu, z wielką pokorą podchodzą do tego, co osiągnęli i pozostają wierni swojej lojalnej grupie fanów, która wspiera ich na każdym etapie ich kariery.

I Prevail w Polsce: Data, miejsce, bilety

Metalcore'owa grupa wystąpi 4 marca 2020 roku w warszawskiej Proximie w ramach trasy koncertowej "The Trauma Tour". Jako support zaprezentuje się grupa Dream State.

Bilety można kupić na stronie organizatora LiveNation.pl oraz Ticketmaster.pl

