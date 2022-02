Imminence wystąpią 9 maja 2022 roku w krakowskim klubie Kwadrat. U boku zespołu zagra francuska grupa Novelists oraz szwedzkie Port Noir.

Imminence na jedynym koncercie w Polsce

Imminence to pięciu młodych, ambitnych szwedzkich muzyków: Eddie Berg (wokal, skrzypce), Harald Barret (gitara, wokal), Alex Arnoldsson (gitara rytmiczna), Christian Höijer (gitara basowa) oraz Peter Hanström (perkusja).

Tym, co odróżnia ich od rzeszy kapel metalcore'owych, są słyszalne elementy innych gatunków w utworach. W kompozycjach kapeli słyszymy echa djentu, popu, pop rocka, muzyki klasycznej. Częste wykorzystanie skrzypiec w piosenkach też nie jest typową składową tego, co zwykle rozumiemy przez metalcore. W 2019 roku Imminence wydał znakomity trzeci album "Turn The Light On"

Szwedzki zespół będzie promował w Krakowie swój ubiegłoroczny album "Heaven In Hiding" (Arising Empire), a podczas serii koncertów towarzyszyć im będzie grupa Novelists. W styczniu 2020 roku również nakładem niemieckiej wytwórni ukazał się trzeci album Francuzów - "C’est La Vie". Port Noir powróci natomiast do Polski z nowym materiałem. Grupa pracuje obecnie nad albumem "Cuts", który ma ukazać się jeszcze w tym roku nakąłdem Despotz Records.

Imminence na jedynym koncercie w Polsce. Data, miejsce, bilety

Metalcore’owcy zagrają 9 maja w krakowskim Klubie Kwadrat, a jako support wystąpią Port Noir oraz Novelists. Imminence bilety już dostępne na stronie knockoutmusicstore.pl

