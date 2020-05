Impact Festival odwołany. Korn wystąpi w Polsce na solowym koncercie

Impact Festival 2020 miał odbyć się w łódzkiej Atlas Arenie. Imprezę zapowiadano jako prawdziwą gratkę dla fanów nowej fali metalu. W roli headlinera na scenie miał wystąpić Korn, oprócz tego na łódzkim koncercie fani mieli bawić się przy dźwiękach Bring Me The Horizon, Of Mice & Men czy Skillet, Royal Republic i The Last Internationale. Niestety pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany zarówno muzykom, organizatorom jak i fanom kapel.

Impact Festival 2020 odwołany

Na oficjalnej stronie Live Nation Polska pojawiła się informacja, że Impact Festival 2020 zostaje odwołany. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, wydarzenia masowe nadal nie są możliwe. Co więcej, impreza najprawdopodobniej nie odbędzie się w planowanym składzie także za rok.

Organizatorzy odwołując wydarzenie poinformowali, że headlinerzy festiwalu, grupa Korn zagra solowy koncert na warszawskim Torwarze w przyszłym roku. Oznacza to, że szanse na Impact Festival 2021 w podobnym do tego planowanego na 2 czerwca charakterze są raczej niewielkie.

Korn zagra koncert w Polsce w 2021 roku

Solowy koncert Korna odbędzie się 31 maja 2021 roku na warszawskim Torwarze. Sprzedaż biletów na wydarzenie ruszy już 17 czerwca 2020 roku za pośrednictwem LiveNation.pl oraz Ticketmaster.pl. Organizatorzy poinformowali również o możliwości zamiany wejściówek na Impact na bilety uprawniające do uczestnictwa w koncercie Korna.