Impact Festival powraca! Poznaliśmy główną gwiazdę imprezy

Impact Festival powraca! Impreza odbędzie się 6 lipca 2022 w Tauron Arena Kraków. Główną gwiazdą będzie Five Finger Death Punch. Hardrockowy zespołów wystąpi w Krakowie podczas 8. edycji festiwalu w towarzystwie Black Label Society i Hollywood Undead.

Impact Festival 2022: Poznaliśmy główną gwiazdę festiwalu

Five Finger Death Punch ma na swoim koncie ponad 7,6 miliarda streamów, 3 miliardy wyświetleń wideo i nadal bije rekordy na całym świecie. Zespół zajmuje drugie miejsce wśród wykonawców spod znaku hardrockowego grania pod względem sprzedaży i streamów, ustępując jedynie Metallice.

Impact Festival 2022: Sprzedaż biletów

Sprzedaż biletów na Impact Festival 2022 wystartuje 3 grudnia od godz. 11:00 na LiveNation.pl. Przedsprzedaż dla klientów Citi Handlowy rozpocznie się 30 listopada o godz. 11:00, przedsprzedaż Ticketmanster wystartuje 2 grudnia o 11.00.

Ostatnie wydawnictwo Five Finger Death Ounch zatytułowane "F8" wyprodukowane przez Kevina Churko zadebiutowało na #1 miejscu na wielu rockowych listach przebojów na całym świecie. Płyta uplasowała się również na Top 10 Mainstream m.in. w USA, Austrii, Australii, Kanadzie, Finlandii, Niemczech, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i innych krajach. "F8" zawiera trzy przebojowe single "Inside Out", "A Little Bit Off" i "Living The Dream".