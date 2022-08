In Flames na jedynym koncercie w Polsce [DATA, MIEJSCE, BILETY]

In Flames to zespół, na którym fani na całym świecie mogą polegać. Nieustannie inspirują swoich wielbicieli zwanych Jesterheads do życia zgodnie z hasłem "In Flames We Trust". Już wkrótce pojawi się kolejna okazja, żeby zespół zobaczyć na żywo w naszym kraju.

In Flames na jedynym koncercie w Polsce

Ostatni występ grupy In Flames w Polsce odbył się w ramach festiwalu Mystic w 2019 roku. Muzycy zagrali koncert w Krakowie i postanowili wrócić do naszego kraju.

Grupa przyjedzie tym razem do Katowic i zagra w ramach trasy promującej ich ostatni album "I, The Mask" z 2019 roku. Krążek to już trzynasta studyjna płyta Szwedów.

In Flames wystąpi w Polsce 15 listopada, w towarzystwie At The Gates, Imminence oraz Orbit Culture. Sprawdźcie, gdzie kupić bilety!

In Flames zagrają w Polsce. Data, miejsce, bilety

Grupa zagra 15 listopada w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Będzie to jeden z przystanków na ich jesienno-zimowej trasie koncertowej, która rozpocznie się 12 listopada w Tallinnie, a zakończy 17 grudnia w Göteborgu. Kapela odwiedzi również m.in. o Hiszpanię, Niemcy, Czechy i Wielką Brytanię.

Bilety można kupić za pośrednictwem Knock Out Music Store.