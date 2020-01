In Flames zagra koncert w Polsce w 2020 roku

Ostatni występ grupy In Flames w Polsce odbył się w ramach festiwalu Mystic w 2019 roku. Muzycy zagrali koncert w Krakowie i postanowili wrócić do naszego kraju bardzo szybko. Po roku zespół ponownie wystąpi dla fanów z Polski.

In Flames w Polsce w 2020 roku

Koncert In Flames odbędzie się 3 czerwca 2020 roku w klubie Stodoła w Warszawie. Muzycy pojawią się w Polsce w ramach trasy promującej ich najnowszy album "I, The Mask" z 2019 roku. Krążek to już trzynasta studyjna płyta Szwedów.

In Flames w Polsce. Bilety

Ogólna sprzedaż biletów na koncert In Flames w Polsce rozpocznie się w piątek, 24 stycznia o godzinie 11:00 na LiveNation.pl i Ticketmaster.pl.

Przedsprzedaż Citi Handlowy: środa, 22 stycznia 11:00 – piątek, 24 stycznia 10:00

Przedsprzedaż Ticketmaster: czwartek, 23 stycznia 11:00 – piątek, 24 stycznia 11:00 na Ticketmaster.pl

