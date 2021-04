Iron Maiden poinformował swoich fanów o przesunięciu trasy Legacy of the Beast w związku z pandemią koronawirusa. Niestety nie zobaczymy kapeli 11 czerwca 2021 w naszym kraju. Kiedy Iron Maiden zawita do Polski i co z zakupionymi biletami?

Iron Maiden nie zagra trasy w 2021 roku. Kiedy zobaczymy kapelę w Polsce?

Jak informują organizatorzy, w ramach trasy Legacy Of The Beast Iron Maiden zagra koncert w Polsce 24 lipca 2022. Wydarzenie odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie. Wszystkie bilety zachowują ważność. Tam, gdzie to możliwe, suporty pozostaną te same, jak zapowiedziane na ten rok.

Smutną wiadomość dla fanów Iron Maiden skomentował menedżer zespołu Rod Smallwood, który wyznał:

Oczywiście zespół jest bardzo rozczarowany. Drugie lato bez trasy koncertowej Legacy jest bardzo trudne do zniesienia. Zespół przesyła wszystkim najlepsze życzenia, doskonale wiedząc, że Wy, fani, czujecie to samo. Jak wszyscy wiemy, realnie nie ma żadnej alternatywy, więc wykorzystamy ten czas przygotowując się do niezapomnianej i jeszcze bardziej spektakularnej trasy Legacy w przyszłym roku, obiecujemy! Do tego czasu bądźcie bezpieczny i odpowiedzialni.

Niestety jest to kolejny, duży koncert przeniesiony na 2022 rok. Nic nie wskazuje na to, by festiwale czy większe imprezy muzyczne miały wrócić latem 2021. Za parę miesięcy zapewne wrócą plenerowe, mniejsze koncerty, jednak nie wiadomo, czy jesienią znowu nie będziemy musieli ograniczyć się jedynie do koncertów online.