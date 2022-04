Oto kolejne gwiazdy, które zagrają na Jarocin Festiwalu 2022. Do line-upu dołączyły słynne rockowe zespoły, jak również i młodsi wykonawcy.

Organizatorzy Jarocin Festiwalu podzielili się kolejnym ogłoszeniem. Do line-upu dołączają kolejne zespoły i soliści. W dniach 14-17 lipca 2022 na boiskach przy Maratońskiej zagrają też: Kult, KSU, Sztywny Pal Azji, Dr Misio, Ralph Kaminski, Artur Rojek, Ikarus Feel i Hedone.

Jarocin Festiwal 2022 z nowym ogłoszeniem. Do line-upu dołączyły polskie legendy rocka

16 lipca zagra Sztywny Pal Azji, który świętować będzie 35-lecie powstania oraz debiutu płytowego. To zespół, którego historia na poważnie rozpoczęła się od udziału w Festiwalu Muzyki Rockowej w Jarocinie w 1986 r. Rok po udanym debiucie, wydali pierwszy album — studyjną płytę „Europa i Azja", na stałe wpisując się w krajobraz polskiego rocka. Z tej właśnie płyty pochodzi najwięcej przebojów Sztywnego, w tym nieoficjalny hymn jarocińskich festiwali końca lat osiemdziesiątych: „Nasze reggae” z nośnym refrenem „Nie wolno wznosić się za wysoko”.

W sobotę 16 lipca na scenie Jarocin Festiwal zagra także KSU. W przeciągu swojej 40-letniej działalności wydali 12 płyt. Oprócz tego ukazało się ponad 30 pirackich i bootlegowych wydawnictw — głównie z materiałami koncertowymi. Grupa początkowo wykonywała alternatywny rock z elementami bieszczadzkich klimatów i z tym nurtem jest powszechnie utożsamiana.

W line-upie na 17 lipca 2022 r pojawiła się także formacja Kazika Staszewskiego, czyli KULT. Zespół od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, nieustannie pozostając przy tym wiernym sobie, swojej muzyce i fanom. Od samego początku antysystemowe teksty Kazika poruszały ważne problemy związane z tożsamością, wiarą czy porządkiem społecznym. W Jarocinie pojawili się po raz pierwszy w 1995 roku, zaraz po występie na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.

Piątkowy line-up został z kolei urozmaicony koncertem Artura Rojka. Jako frontman Myslovitz dowiódł, że można pogodzić ambitne granie inspirowane zachodnią alternatywą z masowo czytelną formułą popowego przeboju.

16 lipca 2022 r. nieco mocniejsze granie i bardziej dosadny przekaz popłyną ze sceny przez Dr Misio. W bio zespołu czytamy, że to „ostry rock & roll, bez przebaczenia”. Teksty piszą Krzysztof Warga i Marcin Świetlicki. Lider zespołu to charyzmatyczny aktor Arkadiusz Jakubik. W październiku 2020 r. ukazała się czwarta, nominowana do nagrody Fryderyk (Płyta Roku) płyta zespołu — „strach XXI wieku”.

Z całkowicie nowym projektem muzycznym, po znakomicie przyjętej trasie koncertowej „KORA”, pojawi się Ralph Kaminski (17 lipca 2022 r.). W piątek z kolei – 15 lipca 2022 r. na scenach Jarocin Festiwal zagrają: Hedone – mający swoje początki w latach 90. zespół z Łodzi, który po 15 latach przerwy powrócił w końcówce ubiegłego roku z komentatorskim albumem „2020”, a także Ikarus Feel, czyli laureaci Jarocińskich Rytmów Młodych z 2021.

Jarocin Festiwal 2022: Bilety i karnety

Ceny biletów:

II pula – dostępna od 22.03.2022 od godziny 12:00 do 30.06.2022 (do godz. 11:59) lub do wyczerpania puli biletów.

Karnet trzydniowy: 199 zł

Bilet jednodniowy: 139 zł

III pula – dostępna od 30.06.2022 od godziny 12:00 do wyczerpania puli biletów.

Karnet trzydniowy: 229 zł

Bilet jednodniowy: 169 zł

Cena wstępu na pole namiotowe dla jednej osoby wynosi: 60 zł (pula I), 80 zł (pula II), 100 zł (pula III). Wysokość ceny pola namiotowego zależy od obowiązującej puli biletów festiwalowych.

Bilety dostępne na: www.jarocinfestiwal.pl. Dzieci do lat 9 uczestniczą w wydarzeniu bezpłatnie. Wiek musi zostać potwierdzony dokumentem tożsamości dziecka przy wejściu na teren imprezy.