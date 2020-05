Jest decyzja w sprawie koncertów i imprez w polskich klubach. Co ustalił rząd?

W Polsce od 25 maja trwa III etap odmrażania gospodarki zaplanowany przez rząd. 27 maja odbyła się konferencja prasowa, podczas której premier ogłosił kolejne zmiany w obostrzeniach. Władze zapowiedziały zniesienie obowiązku noszenia maseczek w przestrzeni publicznej przy zachowaniu 2-metrowego dystansu, ograniczenia liczebne nie będą już obowiązywały w sklepach i restauracjach. 6 czerwca zostaną otwarte kina, teatry, kluby fitness oraz siłownie. Wszystkie placówki będą działały wyłącznie w reżimie sanitarnym.

Koncerty w Polsce. Jest decyzja rządu w sprawie imprez

IV etap odmrażania gospodarki to także cenne informacje, na które czekali fani i organizatorzy koncertów oraz imprez masowych. Rząd odniósł się do pytań związanych ze zgromadzeniami. Premier przekazał zarówno dobre, jak i złe wieści.

Od 6 czerwca 2020 roku będzie można organizować w Polsce imprezy plenerowe do 150 osób. Należy jednak pamiętać, że podczas tego typu wydarzeń dalej obowiązują przepisy zachowania dystansu społecznego. Zgodnie z decyzją rządu, kluby i dyskoteki nadal pozostaną zamknięte.

Czy oznacza to powrót upragnionych przez nas koncertów? Nie wiadomo. Imprezy plenerowe wymagają innego rodzaju przygotowania i sporych nakładów finansowych od organizatorów. 150 sprzedanych biletów na jeden koncert może nie pokryć wydatków lub generować zbyt małe zyski, by imprezy były znowu opłacalne. Jednak zielone światło od rządu może być pierwszym krokiem do próby odmrożenia branży koncertowej.