Jest ratunek dla koncertów w trakcie pandemii? Nowe rozwiązanie pojawiło się w Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania prężnie szuka rozwiązania dotyczącego przywrócenia do życia masowych wydarzeń kulturalnych i sportowych. Jak donosi HuffPost UK, w kraju pojawił się nowy test na obecność koronawirusa, który daje nadzieje, że wkrótce otworzą się kluby i teatry, a wydarzenia sportowe znów będziemy mogli oglądać także na żywo.

Koncerty w trakcie pandemii. Jest ratunek dla klubów?

Test opracowała firma biotechnologiczna Avacta z Yorkshire. Ma on dawać dokładne wyniki zaledwie po 5 minutach od wykonania testu (maksymalny czas oczekiwania to podobno 10 miut). Podobne rozwiązania pojawiły się na rynku już wcześniej, jednak ich wiarygodność i skuteczność była znacznie niższa, a czas oczekiwania dłuższy.

Boris Johnson, premier Wielkiej Brytanii opowiedział, jak duże znaczenie dla gospodarki światowej mogą mieć takie testy.

Testy pomogą przy sprawach najtrudniejszych do rozgryzienia. Teatry, kluby nocne - wielu obszarów gospodarki nie mogliśmy rozmrozić przez ostatni rok.

Mówi się, że jeśli odpowiednie organy zatwierdzą test Avacta, będzie on gotowy do wprowadzenia w masowym stosowaniu w całej Wielkiej Brytanii już na początku kwietnia. Gdy metoda się sprawdzi, wkrótce testy mogą trafić także do innych krajów.

Test wypróbowano na pacjentach w hiszpańskim szpitalu. Badania wykazały, że posiada on czułość około 96,7% w przypadkach wysokiego poziomu wiremii. W podobnych warunkach poprzedni szybki test (30-minutowy) osiągał czułość o wartości 78,3%.