Jinjer ogłosił koncert w Krakowie. Zespół zagra w tym roku w Polsce trzy razy?

Tatiana Shmailyuk to posiadaczka jednego z aktualnie najpopularniejszych damskich głosów w metalu. Grupę Jinjer fani pokochali głównie za charyzmę i energię wokalistki. Muzycy mieli pojawić się w 2020 roku na festiwalu Pol'and'Rock, jednak ze względu na pandemię impreza odbyła się online z udziałem polskich artystów, którzy mogli zagrać na miejscu, w studiu w Warszawie. Jinjer potwierdził jednak, że pojawi się w Kostrzynie nad Odrą w 2021 roku. Zespół ma wystąpić również w Ergo Arenie ze Slipknotem.

Jak się okazuje to nadal nie wszystkie koncerty formacji zaplanowane na ten rok w naszym kraju. Jeśli festiwale i duże hale to nie miejsce dla Was, możecie wziąć udział w mniejszym występie ukraińskich metalowców.

Jinjer wystąpi w Krakowie. Zespół zapowiedział jesienną trasę po Europie

Grupa Jinjer ogłosiła swoim fanom za pośrednictwem Facebooka, że już we wrześniu ruszy w europejską trasę koncertową. Towarzyszyć jej będą zespoły Humanity’s Last Breath oraz Hypno5e.

Jesteśmy bardzo podekscytowani ogłoszeniem tej krótkiej jesiennej trasy koncertowej po Europie. Będziemy koncertować razem z deathcore'owym Humanity's Last Breath oraz metalowcami z Hypno5e. Na koncertach prawdopodobnie po raz pierwszy będziecie posłuchać naszych nowych utworów na żywo, więc nie zaśpijcie!

Wśród planowanych przez zespół koncertów znalazł się też jeden w Polsce. Grupa zagra 20 września w krakowskim Hyde Parku, którego otwarcie zaplanowano na maj.

Jak czytamy na stronie organizatora polskiego wydarzenia, Knock Out Production:

Hype Park to nowe miejsce na mapie Krakowa, gdzie wszystkie wiosenne i letnie koncerty będą się odbywały w formie open air!

Grupa Jinjer od początku pandemii pracuje nad swoim nowym materiałem. Zespół właśnie wszedł do studia, żeby nagrać krążek pod roboczym tytułem #JINJER4. Jesienne koncerty będą pierwszą okazją, by usłyszeć nową muzykę Jinjer na żywo.

Jak opowiada Basista Eugene Abdukhanov:

Ci z was, którzy nas obserwują, musieli już słyszeć, że Jinjer pracuje nad nowym materiałem prawie od początku pandemii. To jedna z tych sytuacji, w których nawet najbardziej negatywne historie mogą mieć pozytywny skutek. Zostaliśmy pozbawieni możliwości koncertowania na żywo, ale udało nam się skupić całą naszą kreatywność i frustrację, by zamienić je w nowe piosenki, które moim zdaniem są najlepszymi, jakie kiedykolwiek napisaliśmy. Jest złożony, ale jednocześnie chwytliwy jak diabli, odjazdowy, ale z taką paletą nut, dźwięków, a co najważniejsze: uczuć… ten nowy album może przenieść cały gatunek muzyki ekstremalnej na zupełnie nowy poziom i podnieść poprzeczkę jeszcze wyżej zarówno dla tego zespołu jak i dla sceny metalowej.

Jinjer w Krakowie. Bilety

Jak ostrzegają organizatorzy wydarzenia, ilość biletów na wydarzenie będzie mocno ograniczona. Wejściówki są dostępne na stronie Knock Out Production i ebilet.pl. Sprzedaż wejściówek ruszy już 25 marca o 12:00.

Ceny biletów: