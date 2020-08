Karaś/Rogucki zagrali w Krakowie. Zobacz jak wypadli byli muzycy Comy i The Dumplings [ZDJĘCIA]

Za produkcję w tym duecie odpowiada Kuba Karaś, a Piotr Rogucki zajmuje się tekstami. Razem tworzą muzykę. W lutym światło dzienne ujrzał wspólny album Kuby Karasia i Piotra Roguckiego – "Ostatni bastion romantyzmu".

Rogucki (Coma) i Karaś (The Dumplings) zagrali w Krakowie

Z pozoru karkołomne połączenie dwóch odmiennych wrażliwości i metryk dało harmonijny efekt w postaci materiału, który artyści opisują jako erotyki motoryzacyjno-katastroficzne. I jak zapewne się domyślacie, nie są to zwykłe piosenki o miłości. Całość jest mroczna i gęsta, zainspirowaną muzyką lat 80., zimną falą i new romantic.

Rogucki z Comy oraz Karaś z zespołu The Dumplings to wystarczający powód by krakowskie Forty Kleparz zapełniły dozwoloną ustawowo ilość miejsc. Dwie bardzo ważne postacie dla polskiej sceny muzycznej postanowiły w swojej kolaboracji przedstawić coś wyjątkowego, co wcześniej mogliśmy przeżywać, wyłącznie słuchając ich wydawnictwa.

W Fortach Kleparz mieliśmy okazję przekonać się na własne uszy, jak ta kolaboracja wypadnie. Sami artyści określają swoje utwory jako odniesienie do dzisiejszej, ludzkiej sytuacji uczuciowej na tle końca cywilizacji.

Zobacz, jak było w Krakowie:

Letnie koncerty plenerowe w Krakowie

Organizatorzy koncertów w Fortach Kleparz bardzo dbają o bezpieczeństwo i komfort wszystkich fanów odwiedzających ten klub muzyczny. Uczestnicy imprez mogą być pewni, że zastosowano wszelkie niezbędne środki ostrożności, a w trakcie koncertów mogą bawić się równocześnie w kilku oddzielnych strefach, co jeszcze bardziej sprzyja zachowaniu reżimu sanitarnego.

