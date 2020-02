Kings of Leon zagra koncert w Polsce. Setlista ma zadowolić wszystkich fanów

Wielokrotni zwycięzcy nagród Grammy wracają do Polski. Tym razem Kings of Leon deklarują, że ich występ będzie kompilacją utworów ze wszystkich siedmiu albumów studyjnych. Dzięki temu fani każdego okresu twórczości formacji będą zadowoleni z setlisty.

Kings of Leon zagra koncert w Polsce

Kings of Leon zagra w Polsce 24 czerwca 2020 roku w ramach swojej letniej trasy koncertowej. Muzycy zagrają na Stadionie we Wrocławiu.

Ostatni krążek grupy "WALLS” okazał się numerem 1 na listach w Wielkiej Brytanii i jednocześnie piątym z rzędu albumem zespołu z takim wynikiem. Równoczesny sukces płyta odniosła w zestawieniach w USA, Australii, Kanadzie, Irlandii i Austrii, a utwór "Waste a Moment” stał się światowym hitem.

Kings of Leon w ostatnim czasie zagrali jako headlinerzy największych festiwali na całym świecie, w tym: Lollapaloza w Brazylii, Chile i Niemczech, a także Rock Wercher, Benicassim oraz Pal Norte w Meksyku z rekordową frekwencją 105 tysięcy fanów. Zespół był również główną gwiazdą festiwalu Reading & Leeds w Wielkiej Brytanii. Na swoim koncie formacja ma także występy na festiwalach w Glastonbury, Coachella, Lollapaloza Chicago & Rosklide.

Kings of Leon są twórcami hitów takich jak "Use Somebody” i "Sex on Fire”.

Kings of Leon w Polsce. Bilety

Bilety na koncert trafią do ogólnej sprzedaży 12 lutego o 10:00. Przedsprzedaż wejściówek będzie dostępna już w dniu 11 lutego dla użytkowników Allegro i członków oficjalnego fanclubu zespołu. Bilety na imprezę można nabyć za pośrednictwem strony bilety.imprezyprestige.com.

