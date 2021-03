Kolejna legenda rocka nie zagra w Polsce zgodnie z planem. Co dalej z koncertami?

Grupa God Is An Astronaut miała zagrać wkrótce dwa koncerty w Polsce. Żaden z nich nie odbędzie się jednak w terminie. Trasa zespołu została przełożona.

Kiedy rok temu wybuchła pandemia koronawirusa i większość z nas została zamknięta w domach, niemal wszystkim wydawało się, ze ten stan potrwa góra dwa tygodnie. Dziś wiemy, że sytuacja epidemiologiczna na świecie nadal nie pozwala nam na powrót do starych przyzwyczajeń i aktywności np. do uczestnictwa w koncertach.

God Is An Astronaut w Polsce. Co z koncertem?

Obostrzenia w Polsce i na świecie uniemożliwiają organizację wydarzeń masowych. Kolejne koncerty i festiwale są odwoływane lub przekładane na następny rok. Podobnie stało się z występami rockowej formacji God Is An Astronaut, która nie zagra trasy zgodnie z planem.

Muzycy mieli wystąpić także w Polsce - w Poznaniu oraz w Warszawie, jednak koncerty ze względu na pandemię musiały zostać przełożone.

Koncert w Warszawie ostatecznie odbędzie się 10 kwietnia 2022 roku w klubie Niebo. Dzień wcześniej formacja pojawi się w poznańskim klubie Tama.

Jak czytamy w oświadczeniu zespołu:

Spodziewaliśmy się tego, ale nie ukrywamy, że z przykrością musimy przełożyć nasze plany koncertowe na przyszły rok. Być może z częścią z Was spotkamy się jeszcze w tym roku, ale większość jednak odwiedzimy w 2022. Jak dotąd nie podjęto decyzji, co dalej z letnimi wydarzeniami, ale wszystko wskazuje na to, że również one się nie odbędą.

God Is An Astronaut w Polsce. Bilety

Bilety na wydarzenie w cenie od 75 złotych możecie nadal kupować za pośrednictwem strony biletomat.pl, ebilet.pl, Eventim, Going, Empik oraz Media Markt.

God Is An Astronaut podczas najbliższej trasy będzie świętował 15-lecie drugiego albumu "All Is Violent, All Is Bright", który okazał się przełomowy w karierze zespołu. Występy grupy będą obfitowały w wyjątkową oprawę oraz setlistę opartą głównie na wspomnianym materiale.