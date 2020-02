Kolejna metalowa gwiazda na Dużej Scenie Pol'and'Rock Festival

Jak co roku na przełomie lipca i sierpnia w Kostrzynie nad Odrą odbędzie się jeden z największych festiwali muzycznych w Europie. Podczas imprezy na festiwalowych scenach zagrają reprezentanci wielu gatunków muzycznych. Najpiękniejszy Festiwal Świata w 2020 roku zawita do Kostrzyna już po raz 26. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny i wolny dla wszystkich. Koncerty na Pol'and'Rock Festival 2020 zostały zaplanowane na dni od 30 lipca do 2 sierpnia.

Static -X na Pol'and'Rock Festival 2020

Kolejną ogłoszoną przez organizatorów gwiazdą festiwalu, która zagra na Dużej Scenie Pol'and'Rock będzie Static-X. Grupa o jedna z flagowych kapel grających muzykę z pogranicza nu-metalu i metalu industrialnego. Brzmienie Static-X to agresywne gitarowe riffy połączone z powalającym rytmem perkusji, growlujący wokal i kontrowersyjne teksty piosenek. Muzycy określili swoją twórczość jako „dyskotekę zła”, bo w brzmieniu kapeli podkręconemu do granic możliwości metalowi towarzyszą zaczerpnięte z muzyki techno pulsujące sample. Efektem jest niepohamowane, pełne brutalności futurystyczne brzmienie.

Pol'and'Rock Festival: Kto zagra?

Line-up Pol'and'Rock Festival co poniedziałek poszerza się o kolejnych wykonawców. Póki co, wśród muzyków, których zobaczymy na Najpiękniejszym Festiwalu Świata znaleźli się:

Clutch

Pidżama Porno

Organek

Tagada Jones

While She Sleeps

Dropkick Murphys

King Gizzard and The Lizard Wizard

Static-X

