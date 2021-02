Kolejna metalowa kapela zasiliła skład Pol'and'Rock 2021. Fani metalcore'u mogą już zacierać ręce!

Chociaż w całej Polsce od jakiegoś czasu prószy śnieg, lato 2021 nadchodzi do nas wielkimi krokami. A wraz z latem - festiwale. W zeszłym roku ze względu na pandemię nie odbyła się żadna z imprez, na które tak bardzo czekali fani muzyki na żywo. Czy w tym roku coś się zmieni? Trudno powiedzieć, jednak organizatorzy wydarzeń takich jak OFF Festival w Katowicach, Mystic Festival, czy Pol'and'Rock się nie poddają i pracują nad kolejnymi edycjami wydarzeń.

Do line-upu Pol'and'Rock Festival 2021 dołączyła kolejna zagraniczna kapela. Tym razem z ogłoszenia organizatorów szczególnie ucieszą się fani metalcore'u.

Pol'and'Rock Festival. While She Sleeps zagra w Kostrzynie nad Odrą

W Kostrzynie nad Odrą zagra While She Sleeps. To brytyjska grupa metalcore'owa grająca brutalny metal połączony z zawrotnie szybkim hardcorowym graniem.

Założona w 2006 roku w położonym na północy Anglii Sheffield kapela jest znana z porywających, pełnych energii występów na żywo. W 2012 wydali debiutancką płytę, „This Is the Six”, a wpływowy tygodnik Kerrang! uznał While She Sleeps za najlepszy nowy zespół, przyznając mu nagrodę w kategorii „Best British Newcomer”. W ciągu 14-letniej kariery formacja wydała 4 doskonale przyjęte przez krytyków albumy i grała na najlepszych metalowych festiwalach takich jak Download Festival, Vans Warped Tour w USA i Kanadzie, Graspop Metal Meeting, czy Hellfest.

Zespół ma w planach wydanie piątego krążka, zatytułowanego "Sleeps Society" w 2021 roku. Być może publiczność Najpiękniejszego Festiwalu Świata usłyszy numery z albumu na żywo już wkrótce.

Pol'and'Rock Festival 2021. Kto wystąpi? Kiedy się odbędzie?

27. Pol'and'Rock Festival odbędzie się w dniach 29-31 lipca 2021 roku w Kostrzynie nad Odrą. Występ na imprezie do tej pory potwierdzili następujący artyści: