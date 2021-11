Kolejna rockowa gwiazda na Open'er Festival 2022. Kto zagra na głównej scenie?

Organizatorzy Open'er Festival 2022 ogłosili kolejną gwiazdę, która dołączy do line-upu imprezy w Gdyni. Wśród dotychczas potwierdzonych gwiazd znaleźli się m.in. Dua Lipa, Imagine Dragons, Twenty One Pilots, Martin Garrix, The Chemical Brothers, Jessie Ware, Royal Blood, Years & Years czy Michael Kiwanuka.

Open'er Festival 2022: Organizatorzy ogłosili rockową gwiazdę imprezy

Pierwszego dnia Open'er Festival 2022, czyli 29 czerwca zobaczymy na Orange Main Stage włoski zespół Maneskin. Victoria (bas), Damiano (wokal), Thomas (gitara) i Ethan (perkusja) zaczynali wspólną działalność w 2015 roku, grając na ulicach Rzymu. Kilka lat później podbijają świat jako jeden z najpopularniejszych rockowych zespołów nowego pokolenia. W tym roku formacja wygrała Eurowizję kawałkiem "Zitti E Buoni", co poskutkowało ogromnym skokiem sprzedaży ich muzyki, a w zaledwie kilka tygodni później mogli pochwalić się złotem oraz platyną w kilkunastu krajach.

Drugi album grupy Maneskin zatytułowany "Teatro d’ira – Vol. I" miał premierę 19 marca, a w lipcu ukazało się wideo do "I Wanna Be Your Slave", które niemal natychmiast stało się numerem 1. na YouTube we Włoszech oraz uplasowało się w Top 20 najpopularniejszych klipów muzycznych na świecie. Dziś grupa ma na koncie blisko 3,5 miliarda streamów na wszystkich platformach muzycznych i ponad 40 milionów słuchaczy miesięcznie na Spotify!

Open'er Festival 2022: Bilety i karnety w sprzedaży

REGULAR TICKETS w sprzedaży (do 6.06.2022 lub do wyczerpania puli)

Karnet 4 DNI - 699 PLN

Karnet 4 DNI + pole namiotowe - 819 PLN

Karnet weekendowy (pt + sob) - 499 PLN

Karnet weekendowy (pt + sob) + pole namiotowe - 589 PLN

Bilet jednodniowy - 349 PLN

Wszystkie bilety zakupione na Open'er Festival 2020 i 2021 zachowują ważność na nową datę festiwalu.