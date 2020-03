Kolejna rockowa gwiazda zagra na Open'er Festival 2020. Kiedy wystąpi?

Open'er Festival 2020 odbędzie się w dniach 1-4 lipca 2020 i organizatorzy uspokajają festiwalowiczów: nie ma przesłanek, by impreza została odwołana z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Przygotowania do festiwalu trwają nadal i nadszedł czas na kolejne koncertowe ogłoszenie.

Open'er Festival 2020: The Killers zagra w Gdyni

Organizatorzy zdradzili, że na imprezie zobaczymy The Killers, który zagra 4 lipca.

Zespół będzie promować w Gdyni nowy album "Imploding The Mirage". Premiera krążka zaplanowana jest na 29 maja 2020. Za produkcję albumu odpowiada zespół oraz Shawn Everett i Jonathan Rado z Foxygen. Nagrania odbyły się w Los Angeles, Las Vegas i Park City. To pierwszy album The Killers, który nie powstał w całości w Las Vegas. Grupa tym razem postawiła na imponujący zestaw w osobach Lindsey Buckingham, kd lang, Weyes Blood, Adam Granduciel (War On Drugs), Blake Mills oraz Lucius.

Zespół udostępnił pierwszy singiel promujący nowy krążek. Posłuchajcie piosenki "Caution".

Open'er Festival 2020: Line-up, bilety i karnety

Dotychczas potwierdzono występy m.in. Taylor Swift, The Cure oraz Kedrick Lamar. Festiwalowicze będa mogli również zobaczyć Thoma Yorke'a oraz Twenty One Pilots. Co więcej usłyszymy Foals, Inhaler, Yungblud, jak rónież Charli XCX oraz The Chemical Brothers, który zamknie festiwal.

Ceny karnetów do 8 czerwca 2020 lub do wyczerpania puli:

Karnet 4 DNI - 619 PLN

Karnet 4 DNI + pole namiotowe - 719 PLN

Karnet weekendowy (pt + sob) - 439 PLN

Karnet weekendowy (pt + sob) + pole namiotowe - 509 PLN

Bilet jednodniowy - 299 PLN

