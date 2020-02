Jak co roku w ostatni weekend lipca Kostrzyn nad Odrą zmieni się w muzyczną stolicę Polski. W dniach 30 lipca - 2 sierpnia 2020 po raz 26. odbędzie się Pol'and'Rock Festival łączący wielbicieli niemal wszystkich gatunków muzycznych. Na Najpiękniejszym Festivalu Świata poza koncertami można uczestniczyć również w ciekawych spotkaniach, warsztatach, a nawet sztukach teatralnych. Festiwal z roku na rok jest również coraz lepiej przystosowany do wizyt najmłodszych.

Tagada Jones na Pol'and'Rock Festival 2020

Chociaż do wydarzenia pozostało jeszcze kilka miesięcy, line-up imprezy powoli się zapełnia. Tym razem organizatorzy ogłosili, że w Kostrzynie nad Odrą usłyszymy przedstawicieli francuskiego punku. Na Pol'and'Rock Festival po raz pierwszy w Polsce zagra Tagada Jones.

Pol'and'Rock Festival 2020: Kto wystąpi?

Na Najpiękniejszy Festiwal Świata w 2020 roku powrócą dwie nietracące od lat popularności polskie kapele. Pierwsza z nich to alternatywny Organek na czele z Tomaszem Organkiem znanym między innymi z koncertów w ramach projektu Męskie Granie. Kolejna to zespół Krzysztofa Grabaża Grabowskiego - Pidżama Porno. Formacja ostatni raz na polandrockowej scenie zagrała 18 lat temu. W Kostrzynie nad Odrą zobaczymy też hardrockowy Clutch, metalcore'ową formację While She Sleeps, psychodeliczny King Gizzard & The Lizard Wizard czy autorów hitu "Rose Tattoo" - Dropkick Murphys.

