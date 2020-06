Kolejne gwiazdy na Pol'and'Rock Festival. Wśród nich metalowi ulubieńcy publiczności

Ze względu na panującą pandemię koronawirusa wszystkie letnie festiwale musiały zostać przełożone. Część organizatorów imprez nie chciała jednak zostawiać uczestników z niczym, dlatego niektóre wydarzenia przeniosły się do sieci. Stało się tak między innymi z festiwalem Jurka Owsiaka - Pol'and'Rock.

Pol'and'Rock Festival 2020: Kto wystąpi?

W 2020 roku Pol'and'Rock Festival zmieni się w Najpiękniejszą Domówkę Świata, a wykonawcy zagrają koncerty dla swoich fanów w studiu WOŚP. Występy będą transmitowane na żywo w internecie. Do składu imprezy dołączyło właśnie trzech kolejnych polskich wykonawców. Kto zagra na Pol'and'Rock 2020?

Urszula na Najpiękniejszej Domówce Świata

Jedna z najbardziej cenionych polskich artystek rockowych, piosenkarka, autorka tekstów, aktorka. Urszulę można śmiało nazwać matką chrzestną Najpiękniejszego Festiwalu Świata - wokalistka gościła na amerykańskim festiwalu Woodstock’94, który zainspirował Jurka Owsiaka do stworzenia Przystanku Woodstock, i zagrała na pierwszych czterech edycjach festiwalu w Czymanowie, Szczecinie Dąbiu i w Żarach.

W 1996 roku wydała płytę “Biała Droga”, która ugruntowała jej pozycję jako ikony muzyki rockowej. Piosenki “Na sen”, “Konik na biegunach”, czy “Niebo dla ciebie” to mocne rockowe utwory unurzane w charakterystycznej dla twórczości Urszuli wrażliwości. Trudno jest na jednym tchem wymienić wszystkie przeboje Urszuli, która z niezmienną od lat pasją podchodzi zarówno do tworzenia muzyki, jak i do koncertowania. Piosenkarka ma w dorobku 10 albumów studyjnych, 4 krążki koncertowe, w tym nagranie jej poruszającego występu na Nocnej Scenie Akademii Sztuk Przepięknych z 2015 roku, podczas którego piosenkarka zabrała festiwalową publikę w rockową podróż do początków Przystanku Woodstock.

Farben Lehre na Pol'and'Rock Festival 2020

Klasyka polskiego punka zagości na internetowej odsłonie Najpiękniejszego Festiwalu Świata.

Farben Lehre to założona w 1986 roku kapela punkowa. Muzycy z Płocka wydali swoją pierwszą płytę w 1991 roku. Krążek zatytułowany “Bez Pokory” to kolekcja energetycznych, głośnych, pełnych mocy utworów. W swojej muzyce Farben Lehre łączy mocne punkowe uderzenie z żywiołowym brzmieniem reggae i inspiracjami zaczerpniętymi z rocka alternatywnego.

Kapela występowała u boku artystów takich jak The Exploited, GBH, czy Die Toten Hosen. Muzycy z Farben Lehre stworzyli wyjątkową punk-rockową trasę koncertową. Punky Reggae Live Tour stanowi dowód na to, że muzyka punk pozostaje ważnym i wciąż aktualnym gatunkiem muzycznym.

Acid Drinkers na festiwalu Pol'and'Rock online

Poznańska formacja thrashmetalowa zagra podczas internetowej odsłony Pol’and’Rock Festival . Acid Drinkers zaserwują mocne uderzenie wielbicielom heavymetalowego grania, tym razem wprost z festiwalowego studia w Warszawie.

Kapela Acid Drinkers jest obecna na polskiej scenie metalowej od 1986 roku. Założona w Poznaniu z inicjatywy wokalisty i basisty Titusa oraz gitarzysty Litzy kapela zadebiutowała w 1990 roku. Wydana wówczas płyta “Are You a Rebel” zawierała nowatorskie, jak na polską scenę muzyczną początku lat dziewięćdziesiątych, kawałki utrzymane w stylistyce thrash metalu. Mocne uderzenie i brutalne aranżacje charakteryzują się powalającymi, wymagającymi mistrzowskich umiejętności riffami gitarowymi, częstymi zmianami rytmu i skomplikowanymi solówkami.

Pol'and'Rock Festival 2020: Gdzie? Kiedy? Line-up

Tegoroczny Najpiękniejszy Festiwal Świata przeniesie się do sieci. Od 30 lipca do 1 sierpnia wszyscy, którzy w tych dniach bawiliby się w Kostrzynie nad Odrą, mogą zasiąść przed komputerami i obejrzeć niemal 70 godzin materiału przygotowanego przez organizatorów Pol'and'Rock. Na Najpiękniejszej Domówce Świata zagrają: