Kolejne zespoły ogłoszone na Wacken Open Air. Do składu dołączył mocny, polski akcent

Prekursorzy jednego z najbardziej wściekłych i bezlitosnych stylów death metalu, jakie pojawiły się na świecie, grupa Hate dołączyła do składu Wacken Open Air 2022.

Mocny, polski akcent na Wacken Open Air 2022

Hate powstał z inicjatywy gitarzysty i wokalisty Adama Buszko, gitarzysty Andrzeja "Quacka" Kułakowskiego, basisty Marcina "Martina" Russaka oraz perkusisty Piotra "Mittloffa" Kozieradzkiego. Grupa od lat elektryzuje polskich fanów ekstremalnego grania. Święci również międzynarodowe sukcesy.



Korzenie grupy to oczywiście amerykański death metal, ale z czasem w twórczości Hate pojawiły się elementy black metalu i pogańskiego szamaństwa. Najnowszy, dwunasty album "Rugia" to idealne wyważenie obu gatunków, co tylko potwierdzają entuzjastyczne recenzje i reakcje fanów.

Było dla mnie jasne, że ten album powinien opierać się na naszej poprzedniej płycie "Auric Gates Of Veles" (2019) i ewoluować zarówno pod względem muzycznym, jak i tekstowym. Jednak każda płyta Hate to osobna podróż, która nigdy nie prowadzi dwa razy do tego samego miejsca. Nigdy nie wiesz dokładnie, dokąd cię zaprowadzi

- mówi o wydawnictwie wokalista i gitarzysta ATF Sinner.

Album brzmi dość ostro, bardzo dynamicznie i żywiołowo. Ma też w sobie wyraźny pierwiastek ambientowy, który podkreśla jego ton i mroczną aurę. Sekcja rytmiczna jest tym razem bardziej deathmetalowa, przywodząc na myśl nasze początki. Można powiedzieć, że większość utworów na tej płycie to "pogański death metal" - amalgamat epickich riffów i wściekłego, wybuchowego rytmu

- dodaje ATF Sinner.

To właśnie wydawnictwo będzie promowane podczas niemieckiego festiwalu.

Wacken Open Air 2022. Data, miejsce, zespoły

Organizatorzy Wacken Open Air zapowiedzieli, że w przyszłym roku na festiwalu zagrają między innymi Slipknot, Judas Priest, obchodzący swój 25. jubileusz istnienia In Extremo, Limp Bizkit, Rose Tattoo, As I Lay Dying, Lacuna Coil, Gwar, Death Angel, Thundermother, Phil Campbell and The Bastard Sons, All Hail The Yeti, Wolves In The Throne Room, Crypta, Mercyful Fate, Hämatom, Kissin'Dynamite, Moonspell, Einherjer, Wind Rose, Nothgard, Belphegor, MORK, KAMPFAR, Pestilence, Rotting Christ, Vomitory, GAEREA, Overkill, At The Gates, Tiamat, Ill Nino, Suicidal Angels, Cadaver, Brian Downey's Alive And Dangerous, Indian Nightmare, Vulture, Implore, Stratovarius, Clutch, Soen, Butcher Babies, Black Inhale, Dope, Dead Label, Micheal Monroe i The Rise Of Mictlan.

Do składu dołączyli:

Asrock

Attic

Cattle Decapitation

Cemican

Criminal

Deine Cousine

Dirkschneider

Eric Fish & Friends

Fateful Finality

Haggard

Hate

Infected Rain

Kadavar

Knasterbart

Letzte Instanz

Lordi

Lost Society

Mantar

Mr. Irish Bastard

Rectal Smegma

Reliquiae

Scardust

Skyforger

Skyline

Spidergawd

Storm Seeker

Striker

The Drift

The Iron Maidens

The Other

Tribulation

Verheerer

Walkways

Impreza odbędzie się w dniach 04 - 06 sierpnia 2022 roku. Więcej informacji na temat Wacken Open Air, jak również wszystkie potwierdzone występy można znaleźć na stronie: wacken.com