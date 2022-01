Kolejni metalowi i rockowi artyści zagrają na finale WOŚP. Kto dołączył do line-upu?

Jubileuszowy finał WOŚP odbędzie się 30 stycznia 2022 roku w Warszawie na scenie pod PKiN. Celem w tym roku będzie okulistyka dziecięca. Dotychczas ogłoszono występy grup Ira, Nocny Kochanek, Sorry Boys, Łydka Grubasa, happysad i De Mono. Kto jeszcze dołączył do line-upu?

Finał WOŚP 30: Zagrają Jelonek, WaluśKraksaKryzys i Blenders

Artysta, który ostatnio z festiwalową publicznością miał okazję spotkać się podczas Najpiękniejszej Domówki Świata, zagra na 30. Finale WOŚP w Warszawie. Mowa o Jelonku! Muzyk jest powszechnie uznawany za pierwsze skrzypce (dosłownie i w przenośni) polskiej sceny art rockowej. W swojej muzyce Jelonek bezbłędnie łączy muzykę klasyczną z elementami metalu, hard-rocka czy rocka progresywnego.

Oglądaj

30 stycznia 2022 w Warszawie zagra również WaluśKraksaKryzys, który nazywany jest często nadzieją polskiej sceny rockowej. Jego muzyka to mieszanka nośnych riffów, elektroniki i słodko-gorzkich obserwacji związanych z codziennością (rówieśników) Walusia. Pierwsza płyta "MiłyMłodyCzłowiek" nagrana w amatorskich warunkach została uznana za jedną z ciekawszych propozycji 2019 roku i zaowocowała kontraktem z Mystic Production.

Oglądaj

Organizatorzy imprezy ogłosili również występ Blenders, który obchodzi swoje 30-lecie. Zespół pojawi się w Warszawie na scenie pod Pałacem Kultury, ale też zawita do telewizyjnego studia z całkiem świeżutkim rarytasem do wylicytowania na rzecz 30. Finału Orkiestry. To wyjątkowa gratka dla fana Blendersów, bowiem jest to egzemplarz dwupłytowego albumu winylowego wydanego z okazji 30-lecia zespołu.