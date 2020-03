Kolejni wykonawcy zasilili skład Pol'and'Rock Festival 2020. Fani metalu będą zadowoleni

Pol'and'Rock Festival to jeden z największych festiwali muzycznych w Polsce i Europie. Na koncertach pod Dużą Sceną potrafi zgromadzić się kilkaset tysięcy fanów muzyki. I to każdej muzyki. Na imprezie nie ma miejsca na żadne podziały. Na jednym wydarzeniu możemy usłyszeć deathmetalowców z Decapitated oraz Majkę Jeżowską, która swoją karierę zawdzięcza piosenkom dla dzieci. W 2020 roku impreza odbędzie się po raz 26. Pol'and'Rock Festival zawita do Kostrzyna nad Odrą w dniach 30 lipca - 1 sierpnia.

Jinjer i Black River na Pol'and'Rock Festival 2020

Do składu imprezy co tydzień dołączają kolejne gwiazdy. Tym razem Jurek Owsiak ogłosił, że na Najpiękniejszym Festiwalu Świata pojawią się znani metalowcy z Ukrainy oraz nominowana do Fryderyków polska supergrupa.

Na Pol'and'Rock Festival zagra Jinjer. Mimo tego, że kapela powstała w 2009 roku, to muzycy uważają, że Jinjer nabrała kształtu dopiero po tym, jak rok później do zespołu dołączyła charyzmatyczna i niezwykle utalentowana wokalistka, Tatiana Shamilyuk. Muzycy doskonalili swoje brzmienie, by w 2012 roku wydać swój kultowy już krążek, „Inhale, Don’ Breathe”. W 2014 ukazała się druga płyta kapeli, czyli „Cloud Factory”, i formacja została uznana za Najlepszą Metalową Kapelę na Ukrainie. W 2016 roku roku zespół zwrócił uwagę wytwórni Napalm Records, pod której skrzydłami ukazały się ich dwie kolejne płyty. Promujące krążek „King of Everything” nagranie „Pisces” przekroczyło już 32 miliony odsłon na YouTubie, sygnalizując początek światowej sławy Jinjer.

Oprócz tego do line-upu dołączyła także ekstremalna supergrupa z naszego kraju. Black River to formacja łącząca siły grup takich jak Behemoth, Dimmu Borgir, Rootwater, Geisha Goner, HUNTER, Vesania czy Neolithic. W 2018 roku ogłosili wznowienie działalności i pracę nad nowym krążkiem. Na początku 2019 roku nakładem Mystic Production ukazał się trzypłytowy box zawierający całą dotychczasową dyskografię BLACK RIVER pt. „Black Box”, a w kwietniu tego samego roku swoją premierę miał trzeci pełnowymiarowy album kapeli pt. „Humanoid”.

Pol'and'Rock Festival 2020. Kto zagra?

Do festiwalu pozostało jeszcze niemal 5 miesięcy. Aktualnie w line-upie imprezy znajdują się:

Clutch

Black River

Jinjer

Pidżama Porno

Organek

Tagada Jones

While She Sleeps

Dropkick Murphys

King Gizzard and The Lizard Wizard

Static-X

