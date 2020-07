Kolejny headliner Mystic Festival 2021 potwierdzony. "Nie łamiemy przysięgi"

Pandemia koronawirusa sprawiła, że o festiwalowym lecie możemy sobie tylko pomarzyć. Wszystkie duże imprezy muzyczne, na które fani grania na żywo czekali cały rok, zostały odwołane, przełożone lub przeniosły się do sieci. Nie inaczej było w przypadku metalowego Mystic Festivalu, który w 2019 roku powrócił na mapę koncertową Polski.

Mystic Festival 2021: Gdzie? Kiedy? Kto zagra?

Organizatorzy przewidzieli na czerwiec 2020 dziesiątki wykonawców, którzy mieli zagrać na terenie krakowskiego Muzeum Lotnictwa. Niestety impreza musiała zostać przeniesiona. Aktualnie dokłada się wszelkich starań, aby jak najwięcej zapowiadanych wcześniej kapel zagrało na Mystic Festival 2021.

Swoją obecność na festiwalu potwierdził jeden z headlinerów - Judas Priest. Dzisiaj ekipa Mystica poinformowała, że także fani Mercyful Fate nie będą zawiedzeni, zespół również pojawi się na przyszłorocznej edycji imprezy.

Mystic Festival 2021 odbędzie się w dniach 2-4 czerwca. Oznacza to, ze wydarzenie będzie trwało o jeden dzień dłużej niż zapowiadano wcześniej. Jednak to nie wszystko. Aby zrekompensować zmianę daty osobom, które już kupiły bilety, organizatorzy dorzucą do line-upu aż 40 artystów. Impreza zyskała także nowe miejsce i przeniosła się z Krakowa. Mystic Festival 2021 odbędzie się na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej.

Mystic Festival 2021: Line-up

Podczas imprezy w Gdańsku wystąpi:

Judas Priest

Mercyful Fate

Killing Joke

Heilung

Katatonia

Mgła

Obituary

Vader "De Profundis"

Oranssi Pazuzu

Witchcraft

Truchło Strzygi

Baest

Infected Rain

Motanka

Mystic Festival 2021: Bilety

Karnety na Mystic Festival 2021 można nabyć w cenie:

Pula nr 3 - 479 zł - do wyczerpania limitowanej puli lub do 11 maja 2021

Pula nr 4 - 499 zł - do wyczerpania limitowanej puli

Pula nr 5 - 519 zł – do wyczerpania

Wszystkie karnety dwudniowe zakupione na rok 2020 zachowują ważność i zapewniają wstęp na całość (3 dni) festiwalu w 2021 roku.

Bilety jednodniowe z 2020 roku będą ważne w dowolnym, wybranym przez was dniu w 2021 roku, będzie można je też rozszerzyć do karnetu trzydniowego za jedyne 200 zł, wykupując dodatkowy bilet, który jest dostępny w formie upgrade'u na stronie Mystic Festival.

Każdy kto zdecyduje się zatrzymać już zakupiony karnet lub bilet jednodniowy na Mystic Festival 2021, otrzyma specjalny upominek: unikalną płytę z nagraniami artystów, którzy mieli wystąpić na Mystic Festival 2020. Będzie to ściśle limitowane wydawnictwo, które nigdy nie trafi do otwartej sprzedaży – jest tylko dla was, jako podziękowanie za wsparcie i cierpliwość.

Dla tych, którzy nie chcą lub nie mogą wziąć udziału w Mystic Festival 2021 organizatorzy mają dwie propozycje: od 13 maja takie osoby będą mogły zamienić swoje bilety na vouchery, dzięki którym zobaczą inne organizowane przez agencję koncerty lub oddać bilety i otrzymać zwrot pieniędzy.