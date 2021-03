Kolejny metalowy zespół dołączył do składu Pol'and'Rock. Popularyzatorzy industrialu wystąpią w Kostrzynie

Przyszłość koncertów i festiwali zaplanowanych na ten rok nadal jest niepewna. Jednak po ostatnim lecie pozbawionym imprez muzycznych, które tak lubimy, wszyscy trzymamy kciuki, że być może uda nam się spotkać już za kilka miesięcy pod sceną. Nie odpuszczają także organizatorzy Pol'and'Rock Festival, którzy potwierdzają kolejnych artystów deklarujących swoją obecność na 27. Najpiękniejszym Festiwalu Świata w Kostrzynie nad Odrą.

Static-X na Pol'and'Rock Festival 2021

Tym razem do line-upu imprezy dołączył Static-X, przedstawiciele nu-metalu i metalu industrialnego. Muzycy określili swoją twórczość jako "dyskotekę zła”, bo w brzmieniu kapeli podkręconemu do granic możliwości metalowi towarzyszą zaczerpnięte z muzyki techno pulsujące sample. Efektem jest niepohamowane, pełne brutalności futurystyczne brzmienie.

Zespół kilkukrotnie zmieniał skład i zawieszał swoją działalność. W 2014 doszło do tragicznej śmierci frontmana, Wayne'a Statica. W 2018 roku trzech pozostałych członków oryginalnego składu kapeli, czyli Jay, Fukada i Campos, ogłosiło, że kapela powróci z ogólnoświatową trasą koncertową, by uczcić dwudziestolecie wydania debiutanckiego krążka "Wiscosin Death Trip” i by uhonorować pamięć zmarłego przyjaciela i twórcy kapeli, Wayne’a Statica. Do składu dołączył wokalista, którego tożsamość ukryta jest pod maską do złudzenia przypominającą upiorną podobiznę Statica.

Jak deklaruje Jurek Owsiak:

Nasze scenariusze ciągle dostosowujemy do aktualnej sytuacji panującej w Polsce i na świecie. Coraz większa ilość szczepień oraz zaakceptowanie wszystkich zasad, które mają nas chronić przed pandemią wielu z nas bardzo zdyscyplinowało i uczyniło odpowiedzialnymi za siebie, innych, a co za tym idzie stworzyło potężną grupę ludzi, która chcąc zrealizować Festiwal podda się wszelkim restrykcjom, jakie będą związane z jego bezpieczną organizacją.

27. Pol'and'Rock Festival 2021: Kto wystąpi?

Kolejna edycja Pol'and'Rock Festival została zaplanowana na 29-31 lipca 2021 roku. Wydarzenie jest niekomercyjne, niebiletowane, a środki na jego organizację zapewniają sponsorzy. Festiwal nie jest finansowany ze środków zebranych w czasie Finału WOŚP.

Na scenie 27. Pol'and'Rock Festivalu pojawią się: