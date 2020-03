Kolejny polski festiwal pełen rockowego grania odwołany z powodu koronawirusa

W Polsce trwa pandemia koronawirusa. Władze podejmują wszystkie możliwe kroki, aby choroba rozprzestrzeniała się jak najwolniej. Dzięki temu szpitale będą miały większe szanse na uratowanie chorych i nie będą musiały zmagać się z niedoborem łóżek, respiratorów czy ekipy medycznej. W związku z trudną sytuacją w większości krajów objętych pandemią zakazano organizacji imprez masowych. Przepis obowiązuje także w Polsce. Nie wiadomo, kiedy zalecenie zostanie zniesione, dlatego kolejni organizatorzy publikują informacje o odwołaniu wydarzeń.

3-majówka we Wrocławiu odwołana z powodu koronawirusa

Przez pandemię nie odbędzie się Jarocin Festiwal 2020. Kultowa impreza została zaplanowana dopiero na 2021 rok. Przykrą wiadomość przekazali fanom także twórcy popularnej 3-majówki organizowanej we Wrocławiu. Kilkudniowe wydarzenie z szeregiem gwiazd rocka w line-upie się nie odbędzie.

Wrocławska 3-majówka miała odbyć się w dniach 1-3 maja 2020 roku. Wśród gwiazd na scenie miała znaleźć się Apocalyptica, Sister of Mercy, Epica czy Korpiklaani. Jak poinformowali organizatorzy wydarzenia, w tym roku ze względu na pandemię nie dojdzie ono do skutku. Gwiazdy jednak zostały zaproszone do Wrocławia na mniejsze koncerty w późniejszych terminach.

30 sierpnia wystąpią EPICA oraz KORPIKLAANI

24 października zagrają THE SISTERS OF MERCY oraz PETER HOOK & THE LIGHT

5 listopada zapraszamy na koncert zespołu APOCALYPTICA

Koncerty odbędą się we wrocławskiej Hali Stulecia przy ul. Wystawowej 1. Wszyscy, którzy kupili wejściówki na 3-majówkę mogą je zwrócić.

3-majówka od lat towarzyszy innemu wydarzeniu - Gitarowemu Rekordowi Guinnessa. W 2020 roku gitarzyści z całego świata po raz pierwszy będą mogli pobić rekord nie na wrocławskim rynku - a u siebie w domu. W związku z pandemią Gitarowy Rekord Guinnessa przenosi się w całości do internetu.

