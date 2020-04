Kolejny polski metalowy festiwal znika z kalendarza na 2020 rok. Koncerty Judas Priest i Mercyful Fate się nie odbędą

Trwa pandemia koronawirusa na świecie. 20 kwietnia 2020 polski rząd zacznie wdrażać pierwszy z etapów nowej rzeczywistości. Władze zapowiedziały, że będą powoli zdejmować ograniczenia nałożone w związku z zakażeniami koronawirusem. Jako pierwsze zmienią się zasady w handlu i usługach, a przemieszczanie w celach rekreacyjnych (o ile zachowamy dystans i będziemy zasłaniać twarz) nie będzie już karane mandatami. Poluzowane zostaną także kwestie zgromadzeń religijnych oraz poruszanie w strefie publicznej przez osoby nieletnie.

Mystic Festival 2020 odwołany

W dokładnej rozpisce etapów ustalonych przez rząd nie uwzględniono muzycznych imprez masowych. W fazie 3 czytamy jedynie o wydarzeniach sportowych do 50 osób bez udziału publiczności. Etap 4 zakłada otwarcie kin i teatrów - jednak na nowych zasadach. Premier Morawiecki przyznał, że jeśli chodzi o zakaz organizacji koncertów, będzie to przepis, który rząd zniesie jako jeden z ostatnich.

W związku z tym kolejni organizatorzy musieli przekazać fanom ciężkich brzmień smutne wieści. Na stronie Mystic Festival pojawiła się informacja, że wydarzenie z wiadomych przyczyn musi zostać przeniesione na 2021 rok.

Mystic Festival 2020 się nie odbędzie. Organizatorzy festiwalu obiecują, że wkrótce pojawi się informacja o nowej dacie i formule imprezy. Oczywiście zapewniają, że zakupione bilety zachowują ważność oraz będzie można je zwrócić i otrzymać zwrot gotówki lub voucher na inne koncerty organizowane przez Mystic Coalition.

Przez rok może się wydarzyć naprawdę wiele. Nikt nie może zagwarantować nam, że wydarzenia odbędą się w takiej samej formie i z line-upem, który był zapowiadany. Jednak apelujemy do Was razem z organizatorami imprez o cierpliwość i nie oddawanie biletów, a ewentualną wymianę na vouchery. Dzięki temu, gdy wszystko wróci do normy, nadal będą istniały firmy, które sprowadzą dla nas naszych ulubionych wykonawców na polskie sceny.