Koncert Helloween przeniesiony na 2021. Kto wystąpi jako gość specjalny?

Po doskonale przyjętych koncertach z trasy "Pumpkins United" zespół Helloween miał zagościć ponownie w naszym kraju. Muzycy mieli zagrać 20 października 2020 roku w katowickim MCK i w ramach trasy "United Alive World Tour Part II" przedstawić swoje najbardziej klasyczne utwory oraz nowy muzyczny materiał. Niestety grupa poinformowała, że jest zmuszona przełożyć trasę na wiosnę 2021 roku.

Helloween: Trasa Pumpkins United

28 listopada 2017 roku Helloween zagrało koncert w warszawskiej Hali Koło w ramach specjalnego projektu Helloween Pumpkins United. Podczas trasy koncertowej w szeregach grupy zaśpiewali jej wszyscy dotychczasowi wokaliści. W koncertowej setliście nie zabrakło największych przebojów formacji, takich jak „Eagle Fly Free”, „Dr. Stein” oraz „Keeper of the Seven Keys”.

W 2018 roku wystąpiła z tym repertuarem jako jeden z headlinerów podczas ostatniego dnia festiwalu Wacken Open Air.

Polscy fani zespołu nie mogli się wprost doczekać powrotu swoich idoli. Niestety Helloween był zmuszony przełożyć całą trasę “United Alive World Tour Part II” z października 2020 na maj 2021.

Helloween w Polsce: nowa data koncertu

Koncert Helloween, będący częścią trasy "United Alive World Tour Part II", odbędzie się 7 maja 2021 w Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. Bilety zakupione na koncert w 2020 roku zachowują ważność.

Jak twierdzi organizator wydarzenia, informacje o gościu specjalnym koncertu będą podane wkrótce. Jak na razie Udo Dirkschneider nie odwołał, ale również nie potwierdził swojego gościnnego występu z Helloween.

