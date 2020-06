Tęsknicie za Pol'and'Rock Festival? Pamiętny koncert Majki Jeżowskiej ukazał się na DVD i CD

Występ Majki Jeżowskiej był jednym z najbardziej wyjątkowych momentów 25. edycji Pol'and'Rock Festival. Artystce udało się porwać do zabawy tysiące osób i zdetronizować zespół Decapitated, który w tym samym czasie występował na główniej scenie festiwalu. Chcecie przeżyć koncert Majki jeszcze raz? 12 czerwca 2020 ukazał się zapis tego wyjątkowego wydarzenia na CD oraz DVD.

Pamiętny koncert Majki Jeżowskiej na Pol'and'Rock Festival ukazał się na DVD i CD

Zapis koncertu artystki możecie kupić na CD oraz DVD. Płyty są dostępne na SiemaShop, w dobrych sklepach muzycznych oraz serwisach streamingowych. Wydawnictwo kupicie za 44,99 złotych.

Jest to kolejne wydawnictwo Złotego Melona, z zapisem koncertu, do którego doszło w czasie jubileuszowej edycji Pol'and'Rock Festival - wcześniej ukazały się płyty z koncertami Agnieszki Chylińskiej, Kwiatu Jabłoni, Dubiozy Kolektiv i Łydki Grubasa.

„A ja wole moją mamę”, „Marzenia się spełniają” i „Wszystkie dzieci nasze są” – praktycznie każdy zna autorkę tych przebojów. Rzadko się zdarza, by artysta występujący na Małej Scenie Pol’and’Rock Festival zgromadził pod sceną więcej publiczności, niż ten, który równolegle występuje na Scenie Dużej. Majce Jeżowskiej ta sztuka się udała, a sentymentalną podróż do czasów dzieciństwa w czasie tego występu wielu uczestników festiwalu wspomina do dziś.