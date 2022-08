Koncerty rockowe 2022 w Łodzi. Jakie zespoły zagrają jeszcze w tym roku w Polsce?

Nie wiecie na jakie koncerty jeszcze iść w 2022 roku w Łodzi? Spieszymy z pomocą - oto lista nadchodzących imprez około-rockowych, które odbędą się w tym mieście do końca tego roku.

Koncerty rockowe w Łodzi w 2022 roku

Hala Atlas Arena, Teatr Muzyczny, Wytwórnia... Łódź klubów i miejscówek z muzyką ma wiele. Zwłaszcza wspomniana hala widowiskowa jest smacznym kąskiem dla dużych rockowych zespołów, którzy chętnie przyjeżdżają do tego miasta.

Koncerty w Łodzi grali już Scorpions, Slayer, Megadeth, czy System of a Down, a w 2022 roku zobaczycie jeszcze imprezy The Cure oraz Deep Purple - obie grupy miały pojawić się tam kilka lat temu, ale zmiany wprowadziła pandemia koronawirusa.

Łódź to również stały punkt na koncertowych trasach polskich artystów - Dżem, Riverside, Nocny Kochanek, czy Krzysztof Cugowski to zaledwie kilku wykonawców, który odwiedzą tamtejsze kluby jeszcze w 2022 roku.

Gdzie kupić bilety na koncerty rockowe w Łodzi 2022?

Warto zaznaczyć, że w 2022 roku będziemy mogli również uczestniczyć w ogromnej inicjatywie muzyczno-medialnej, którą jest GREAT SEPTEMBER, seria spotkań i koncertów wyjątkowych twórców. Bilety na wszystkie te imprezy są już oczywiście dostępne we wszystkich znanych bileteriach pokroju eBiletu, Empiku, czy GoingApp.

Sprawdźcie, na jakie jeszcze koncerty rockowe (czy też okołorockowe) będziecie mogli pójść w Łodzi w 2022 roku.

Koncerty rockowe w Łodzi we wrześniu 2022

Ochman (reprezentant Polski na Eurowizji), 2 września 2022, Teatr Muzyczny

(reprezentant Polski na Eurowizji), 2 września 2022, Teatr Muzyczny Festiwal Great September Showcase (m.in. Daria Zawiałow, Ralph Kaminski, Julia Wieniawa, Kacperczyk, Szczyl, waluśkraksakryzys, bryska), 15-17 września 2022, różne miejsca

(m.in. Daria Zawiałow, Ralph Kaminski, Julia Wieniawa, Kacperczyk, Szczyl, waluśkraksakryzys, bryska), 15-17 września 2022, różne miejsca Riverside, 23 września 2022, Klub Wytwórnia

Koncerty rockowe w Łodzi w październiku 2022

Koncerty rockowe w Łodzi w listopadzie 2022

Maciej Maleńczuk, 4 listopada 2022, Sala Koncertowa Filharmonii Łódzkiej

4 listopada 2022, Sala Koncertowa Filharmonii Łódzkiej Agnieszka Chylińska, 6 listopada 2022, Klub Wytwórnia

6 listopada 2022, Klub Wytwórnia Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów, 15 listopada 2022, Teatr Muzyczny

15 listopada 2022, Teatr Muzyczny Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów, 16 listopada 2022, Teatr Muzyczny

16 listopada 2022, Teatr Muzyczny Andrzej Sikorowski, 23 listopada 2022, Sala Koncertowa Filharmonii Łódzkiej

23 listopada 2022, Sala Koncertowa Filharmonii Łódzkiej Tides from Nebula, 27 listopada 2022, Klub Scenografia

27 listopada 2022, Klub Scenografia Tribute to Bee Gees, 28 listopada 2022, Klub Wytwórnia

Koncerty rockowe w Łodzi w grudniu 2022